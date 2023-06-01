5月31日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京育英学校看望慰问师生，向全国广大少年儿童祝贺“六一”国际儿童节快乐。这是习近平在学生农场同正在进行农业种植实践的小学生们亲切交流。

新华社记者 鞠 鹏摄

5月31日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京育英学校看望慰问师生，向全国广大少年儿童祝贺“六一”国际儿童节快乐。这是习近平在科学教室同小学生们亲切交流。

新华社记者 王 晔摄

■ 少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。希望同学们立志为强国建设、民族复兴而读书，不负家长期望，不负党和人民期待

■ 教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可。“双减”政策落地有一个过程，要久久为功。要引导家长、学校、社会等各方面提高认识，推动落实好“双减”工作要求，促进学生全面发展。育英学校具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因。要加强革命传统教育，让每一位育英学校的学生牢记学校的光荣历史，铭记党的关怀，赓续红色传统，传承红色基因，从小听党话、跟党走，立志为党成才、为国奉献

■ 提高人的健康素质，青少年是黄金期。这个阶段，长身体是第一位的，身体好了，才能为今后一生的学习工作打好基础。体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段。现在生活条件好了，孩子们不是要吃得胖胖的，而是要长得壮壮的、练得棒棒的。体育锻炼要从小抓起，体育锻炼多一些，“小胖墩”、“小眼镜”就少一些。学校要把体育老师配齐配好，家庭、学校、社会等各方面都要为少年儿童增强体魄创造条件

■ 很多知识和道理都来自劳动、来自生活。引导孩子们从小树立劳动观念，培养劳动习惯，提高劳动能力，有利于他们更好地学习知识。新时代生态文明建设要从娃娃抓起，通过生动活泼的劳动体验课程，让孩子亲自动手、亲身体验、自我感悟，让“绿水青山就是金山银山”的理念早早植入孩子的心灵

■ 希望同学们从小树立“科技创新、强国有我”的志向，当下勇当小科学家，未来争当大科学家，为实现我国高水平科技自立自强作贡献

■ 中国特色社会主义教育体系是好的，我国的基础教育在世界上是有优势的，要坚定文化自信，把自己好的东西坚持好，把国外好的东西借鉴好，与时俱进、开放发展，让孩子们有更广阔的眼界、更开阔的思路、更开放的观念，努力培养堪当民族复兴重任、勇于创造世界奇迹的国之栋梁

■ 人才培养，关键在教师。广大教师要牢记为党育人、为国育才的初心使命，以人民教育家为榜样，以德立身、以德立学、以德施教。要在全社会营造尊师重教的良好风尚，让教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业，努力形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面

■ 党中央始终关心关怀少年儿童的健康成长，采取了一系列政策举措，努力为孩子们健康成长创造更好环境。我相信，有中国共产党的领导和社会主义制度的显著优势，生活在中华民族大家庭里的各族儿童一定会越来越幸福，一定会拥有更加美好的未来。各级党委和政府、社会各方面要切实做好与儿童事业发展有关的各项工作，关心帮助困难家庭的孩子特别是孤儿和残疾儿童，让所有孩子都能感受到党和政府的温暖，都能有一个幸福美好的童年

■ 今天的少年儿童是强国建设、民族复兴伟业的接班人和未来主力军。为在本世纪中叶把我国全面建成社会主义现代化强国，现在是我们这一代人在努力奋斗，未来要靠你们去接续奋斗

本报北京5月31日电 在“六一”国际儿童节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月31日上午来到北京育英学校，看望慰问师生，向全国广大少年儿童祝贺节日。习近平强调，少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。希望同学们立志为强国建设、民族复兴而读书，不负家长期望，不负党和人民期待。

中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥陪同考察。

北京育英学校1948年创办于河北西柏坡，前身为“中共中央直属机关供给部育英小学校”。75年来，学校在老一辈革命家关心关怀下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推行学制创新，开展特色办学，引领学生德智体美劳全面发展。

习近平来到学校，首先走进校史馆，了解学校历史沿革、建设发展和近年来推动教育教学改革创新、落实“双减”政策要求、促进学生德智体美劳全面发展等情况。习近平指出，教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可。“双减”政策落地有一个过程，要久久为功。要引导家长、学校、社会等各方面提高认识，推动落实好“双减”工作要求，促进学生全面发展。育英学校具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因。要加强革命传统教育，让每一位育英学校的学生牢记学校的光荣历史，铭记党的关怀，赓续红色传统，传承红色基因，从小听党话、跟党走，立志为党成才、为国奉献。

习近平步行察看校园环境。篮球场上学生们正在打篮球、跳绳，上体育课。习近平指出，提高人的健康素质，青少年是黄金期。这个阶段，长身体是第一位的，身体好了，才能为今后一生的学习工作打好基础。体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段。现在生活条件好了，孩子们不是要吃得胖胖的，而是要长得壮壮的、练得棒棒的。体育锻炼要从小抓起，体育锻炼多一些，“小胖墩”、“小眼镜”就少一些。学校要把体育老师配齐配好，家庭、学校、社会等各方面都要为少年儿童增强体魄创造条件。

随后，习近平来到学生农场。这里是学生开展农业种植活动的实践场所，阳光下、田垄上，一排排绿油油的菜苗生机勃勃。孩子们拿着水桶、铲子、耙子、毛笔，为西红柿、黄瓜等浇水、松土、除草、授粉。习近平强调，很多知识和道理都来自劳动、来自生活。引导孩子们从小树立劳动观念，培养劳动习惯，提高劳动能力，有利于他们更好地学习知识。现在一些城里的孩子接触农村、接触大自然少，不光“四体不勤”，而且“五谷不分”，对吃的是什么、从哪里来的、怎么来的都不知道，更体会不到“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。他对同学们说，认识大自然，首先要从认识身边的植物开始。同学们栽培的各种植物，虽然书本上都有介绍，但大家亲手种、亲自培育、跟踪观察，收获肯定是不一样的。希望同学们从“学农”中感受到农作的艰辛和农民的不易，从小养成热爱劳动、珍爱粮食、尊重自然的良好习惯，为建设美丽中国作贡献。新时代生态文明建设要从娃娃抓起，通过生动活泼的劳动体验课程，让孩子亲自动手、亲身体验、自我感悟，让“绿水青山就是金山银山”的理念早早植入孩子的心灵。

学校思聪楼二层科学教室不时传出欢声笑语，习近平走进教室，师生们告诉总书记，他们正在运用所学的直线运动、曲线运动、斜面运动等知识，用积木动手设计搭建过山车模型进行验证。习近平指出，科学实验课，是培养孩子们科学思维、探索未知兴趣和创新意识的有效方式。希望同学们从小树立“科技创新、强国有我”的志向，当下勇当小科学家，未来争当大科学家，为实现我国高水平科技自立自强作贡献。

习近平随后来到五年级教师办公室，看望正在研讨备课的老师们，询问课后服务课程结构设置等情况。习近平指出，中国特色社会主义教育体系是好的，我国的基础教育在世界上是有优势的，要坚定文化自信，把自己好的东西坚持好，把国外好的东西借鉴好，与时俱进、开放发展，让孩子们有更广阔的眼界、更开阔的思路、更开放的观念，努力培养堪当民族复兴重任、勇于创造世界奇迹的国之栋梁。习近平强调，人才培养，关键在教师。广大教师要牢记为党育人、为国育才的初心使命，以人民教育家为榜样，以德立身、以德立学、以德施教。要在全社会营造尊师重教的良好风尚，让教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业，努力形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。

在学校小广场上，师生们热情欢送总书记。习近平祝愿孩子们茁壮成长、健康成才，并向全国广大少年儿童祝贺“六一”国际儿童节快乐。他说，今天我专程来北京育英学校看望大家，和小朋友们共庆“六一”儿童节。看到同学们天真活泼、朝气蓬勃，脸上洋溢着幸福的笑容，感到非常高兴。党中央始终关心关怀少年儿童的健康成长，采取了一系列政策举措，努力为孩子们健康成长创造更好环境。我相信，有中国共产党的领导和社会主义制度的显著优势，生活在中华民族大家庭里的各族儿童一定会越来越幸福，一定会拥有更加美好的未来。各级党委和政府、社会各方面要切实做好与儿童事业发展有关的各项工作，关心帮助困难家庭的孩子特别是孤儿和残疾儿童，让所有孩子都能感受到党和政府的温暖，都能有一个幸福美好的童年。

习近平对同学们说，今天的少年儿童是强国建设、民族复兴伟业的接班人和未来主力军。为在本世纪中叶把我国全面建成社会主义现代化强国，现在是我们这一代人在努力奋斗，未来要靠你们去接续奋斗。

习近平祝愿广大家长身体健康、家庭幸福，祝愿广大教师在神圣的岗位上作出新的贡献。

尹力及中央和国家机关有关部门、北京市负责同志陪同考察。

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 01 版）

(责编：李依环、孙竞)