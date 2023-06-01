本报记者 罗 旭

原标题：“这是一份最珍贵的儿童节礼物”

“少年少年，祖国的春天，我们学习锻炼，明天肩负起祖国建设重担。”5月31日晚，在北京国家大剧院的舞台上和来自全国各地的小朋友一起载歌载舞，让年仅10岁的香港小学生郭晓蔚激动不已。她说：“这是一份最珍贵的儿童节礼物。”

2023年“六一”国际儿童节到来前夕，一场充满童趣的“我和祖国一起成长”2023年“六一”国际儿童节主题演出活动，在北京国家大剧院拉开帷幕。这是中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院联合北京市教育委员会，为广大少年儿童准备的一份有欢乐、有温度、有爱心的节日礼物。

5月31日和6月1日，本次主题演出活动在国家大剧院连续举行三场。全场节目紧扣宋庆龄先生“永远和党在一起”的信念，围绕“闪光的记忆”“心底的呼唤”“往事的旅程”“真挚的愿望”“幸福的遇见”“我和祖国一起成长”六个篇章，以舞台剧、少儿歌舞、武术表演、新编京剧等多种艺术形式，将中华历史文化、优秀革命传统、国家发展成就转化为新时代铸魂育人的宝贵财富，引领广大少年儿童传承红色基因、赓续精神血脉，立志成为堪当民族复兴大任的时代新人。

“参加‘我和祖国一起成长’演出活动，让我们对伟大祖国有了更深刻的认识。”来自宋庆龄和平天使艺术团舞蹈团的学员李佳怡说，“当我们随着音乐在台上起舞的时候，总感到有一种爱国之情油然而生。”

参加此次活动的小演员来自全国各地，很多人是第一次来到北京。来自香港和澳门的小朋友共有18名，其中年纪最小的只有4岁。在排练过程中，郭晓蔚认识了很多新朋友。“北京好大好繁华，历史还特别悠久。”她说，“我曾去过上海、深圳、成都、重庆等城市，很想再去更多地方，增进对中华传统文化的认知和了解。”

2019年启动的“我和祖国一起成长”主题演出活动，是中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院面向全国少年儿童打造的品牌公益项目，旨在以潜移默化的方式，引导孩子们厚植爱国主义情怀，将自身成长融入国家发展之中。

“能够代表香港小朋友参加这次演出，我感到特别骄傲。”郭晓蔚说。在首都亲眼见证国家的崭新面貌和古老文化，来自澳门的黄乐庭同学感到十分震撼，他说：“我会好好学习，长大以后我想来内地上大学。”

春风化雨，沁润心田。“在国家大剧院这样的艺术殿堂演出，孩子们都很开心很自豪。”澳门小演员们的带队老师、国情教育（澳门）协会会长王海涛说，“回去之后，他们定会把自己在北京的所见所闻传递给身边小伙伴，让更多澳门少年儿童了解国家、认知国情、爱国奋进。”

（记者 罗 旭）

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