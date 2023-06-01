本报记者 赵 珊

在安徽合肥举办的迎“六一”亲子游园会上，小朋友们观看马派皮影戏表演。

袁 兵摄（人民图片）

“六一”国际儿童节到来之际，旅游市场上的亲子游出现小热潮。利用儿童节后的周末旅行，成为许多家长陪伴孩子过节的方式。

“6月2日晚，我们出发去西安，4日晚返回北京。孩子已经做好了攻略，包括景点和当地美食，她说还要穿着汉服游览大唐芙蓉园。”北京小学生陈子涵的妈妈告诉记者，他们一家三口要去西安体验一次文化之旅。

途牛旅游网的数据显示，儿童节亲子游小高峰将出现在6月3日。北京、上海、南京、广州、成都、厦门、无锡、沈阳、西安、南昌等地的家长展现出更为强烈的亲子游需求。80后、90后父母是亲子游的消费主力。妈妈们更热衷于通过旅游来陪孩子度过儿童节，在亲子游产品预订用户中，女性占比近七成。

记者从旅行社了解到，有一部分学龄前及低学龄儿童的家长为孩子安排了更远距离的出游。三亚、上海、北京、广州、丽江、青岛、西安、厦门、大理、南京等成为国内长线亲子游热门目的地。中国香港、中国澳门、泰国、新加坡、马尔代夫是出境亲子游的热门选择。

从出游方式来看，亲子游客更多选择自驾游、自由行或私家团。不少旅行社推出的亲子游私家团采用一单一团的设计，专属导游全程跟团，并提供司机、摄影助手、安全护卫等管家式服务。私家团以深度游玩、行程可调为原则，更好地满足了亲子游私密、舒适、自由等需求。

作为孩子的专属节日，小朋友在儿童节出游主题上拥有更多选择权。马蜂窝旅游的数据显示，各地主题乐园平均热度涨幅超过50%。上海迪士尼乐园、北京环球影城、广州长隆欢乐世界、常州中华恐龙园、无锡融创乐园、珠海长隆海洋王国等主题公园最受小朋友喜爱。

文博游、研学游也是亲子游的热门选择。马蜂窝数据显示，除故宫博物院、中国国家博物馆、陕西历史博物馆等传统热门博物馆外，陕西考古博物馆以220%的涨幅成为儿童节亲子游的热门“黑马”博物馆。途牛旅游网近期推出的“跟着唐诗游长安亲子研学1日游”颇受欢迎，研学之旅以唐诗为引，开启盛唐探秘之旅，小朋友在参观大唐盛世浮雕、大慈恩寺、大雁塔等文化遗迹的过程中，参加与该地点相关的诗词讲解及飞花令、诗词接龙、手画折扇等互动游戏，直观感受传统文化的魅力。

马蜂窝旅游的“秦岭野生熊猫寻踪”“敦煌壁画泥塑研习”等创意十足且寓教于乐的亲子研学游受到欢迎。广之旅推出首批10条红色、艺术、自然、科技等主题的研学实践课程，学生们走进广州的三元里人民抗英斗争纪念馆、广州起义烈士陵园等红色地标，重温革命历史，用手中的画笔描绘烽火革命故事，传承弘扬红色精神。

(责编：李依环、孙竞)