钟 倩

童年是人生的故乡。茅盾文学奖获得者张炜沉潜6年写就的儿童文学新作《橘颂》，讲述老文公带着一只叫橘颂的猫住进山里后发生的琐事，串联起童年与记忆、自然与生态、人心与人性，探讨生活真谛，诠释友爱、天真、互助，为孩子们带去奇思妙想和无尽启发。

红彤彤的橘子，绿莹莹的枝叶，可爱的胖橘猫……色彩明丽而温馨的封面，营造出意象纷纭的瑰丽氛围。偏僻而幽静的山村、神秘而古老的石屋、命运多舛的老文公、留守不走的老棘拐，组成一个陌生又熟悉的乡土世界。《橘颂》采用双线并进的叙事方式，一边写老文公如何与留守乡邻李转莲、老棘拐和重孙水根融洽相处，友爱互助，一边借助与半岛东部的莫逆之交互通电话，追问家族历史，探问荒芜石村，整理著述书稿，解密海洋“冰娃”。小说开篇写道，“橘颂第一次出城……一辆旧货车，驾驶室里有烟味儿。车子爬过几个大坡，司机要抽烟。老文公指指橘颂。司机把烟放到一边”。寥寥几句，猫与人的友爱跃然纸上，众生平等的情怀力透纸背。

全书高潮部分当属结尾处的槐花盛宴。“尊敬的女士，先生们！在这个槐花盛开的夜晚，请接受我们，我和橘颂，我俩的祝福！”墙上贴的橘树画，诗行一样的菜单以及方形餐桌上摆着的三岔青铜烛台、高脚酒杯、槐花饼，还有老棘拐带来的蘑菇和玻璃瓶装水……与其说这顿丰盛的筵席是对乡邻们的答谢，倒不如视作对大自然的感恩圣餐。这幕场景与作者《我的原野盛宴》中外祖母为野物们摆宴异曲同工，如书中老广所说，“人和野物是两股道上跑的车，走的不是一条路。人帮它，它就帮人。”不同之处在于，作者在《橘颂》里悄然升华了。书中埋藏着一条“草蛇灰线”，即人们对橘颂的态度，从与它的互动中揭露世相，鉴照人性：货车司机抽烟，被老文公阻止；李转莲剥鸡蛋黄喂橘颂吃，邀它去家里吃荠菜水饺，老文公提出给橘颂添个碟子，并挡回了她要加的醋；橘颂带黄鼬回家，老文公把所剩无几的肉块分给它俩吃，还把小鱼干全部让给橘颂；水根要和橘颂亲嘴，被老文公阻挡，直说“它和我们的口腔菌群落不一样”；老棘拐从橘颂的碟子里捏鱼丸吃；大洋彼岸的儿子投身金融，只有小孙子哭着嚷嚷“我要橘颂”……不难看出，橘颂是童年的另一个“我”或“我们”，书里书外的人与动物相互映照，有着相似的境遇与命运。

其实，每个人的童年都有“橘颂”，要么是小猫、小狗，要么是其他友伴。从《半岛哈里哈气》到《兔子作家》，从《寻找鱼王》再到《橘颂》，张炜的儿童文学创作始终坚守诗性立场，以传统文化为圆心，以半岛人文为半径，勾勒出一幅幅令人心生向往又回味不尽的斑斓长卷。书名《橘颂》即灵魂诗眼，令人想到屈原《九章》里的名篇《橘颂》，老文公写请柬时又再次引用诗句“深固难徙，更壹志兮”“青黄杂糅，文章烂兮”，“橘颂”二字内蕴着几代人的坚守和一个人的执拗。老文公对乡土文明的执拗有着与橘树固守南方相似的深情、眷恋和无畏。因此，橘树的品格，亦是个人理想乃至家国天下的象征。

比利时作家弗朗兹·海仑说：“不能在自我身心中重新体会童年的人是痛苦的，童年就像他身体中的身体，是在陈腐的血液中的新鲜血液；童年一旦离开他，他就会死去。”张炜则有个鲜活的比喻：儿童文学是一个开关，打开这个开关，整个文学建筑就会变得灯火通明。言外之意，儿童文学是文学的根基，关乎文学世界源头的清澈与明亮，这恰恰决定了儿童文学创作的责任和使命。一部《橘颂》让我们记住的不仅仅是一人一猫的山居生活，更多的是那氤氲纸上的淳朴、宁静、简单的浪漫生活，几百年的老藤、一米长的大鱼、夜色下的紫罗兰，还有永远留在梦中的故乡。

(责编：李依环、孙竞)