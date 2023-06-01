据新华社香港电 （记者褚萌萌）邵逸夫奖基金会5月30日在香港公布2023年度邵逸夫奖获奖名单，华裔数学家丘成桐等7位国际科学家分获数学科学、天文学、生命科学与医学3个奖项，每项奖金为120万美元。

邵逸夫奖理事会主席、评审会副主席杨纲凯在当日举行的新闻发布会上介绍，邵逸夫奖为国际性奖项，以表彰在学术科学研究、应用上取得突破性成果，并对人类生活产生深远影响的科学家。

本年度邵逸夫数学科学奖平均颁予美国芝加哥大学教授弗拉基米尔·德林费尔德和清华大学丘成桐数学科学中心主任丘成桐，以表彰他们对数学物理、算术几何、微分几何和凯勒几何的贡献。天文学奖平均颁予澳大利亚研究委员会引力波发现卓越中心主任马修·贝利斯、美国西弗吉尼亚大学教授邓肯·洛里默和莫拉·迈克劳克林，以表彰他们发现快速电波爆发。生命科学与医学奖平均颁予德国马克斯·普朗克多学科科学研究所分子生物学系主任帕特里克·克拉默和美国加州大学伯克利分校教授伊娃·诺加利斯，以表彰他们在结构生物学领域的开创性研究。

邵逸夫奖于2002年创立，由邵逸夫奖基金会管理及执行，从2004年开始每年颁奖一次。据悉，今年颁奖典礼将于11月在香港举行。

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