人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

以美育人 以美化人 以美培元

2023年06月01日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

数据来源：教育部

今天是“六一”国际儿童节。

习近平总书记强调：“新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。”

作为德智体美劳全面发展的重要一环，美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，“弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元”“加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合”。

让残障儿童感受音乐之美、让乡村儿童体验戏剧之美、让城市儿童发现自然之美……今天，我们将目光聚焦儿童美育领域的生动实践，探讨美育的均等化、普惠化与优质化，让美育更好提升孩子们的审美素养，陶冶情操、温润心灵。

——编  者  

天津小海豚听障儿童合唱团——

用音乐打开一扇门

本报记者  龚相娟

“你看着我，我要为你唱首歌，叫醒你的小耳朵”“我听到了，刚才耳朵睡着了，歌声一响叫醒了我……”推开天津河西区文化馆音乐排练厅的门，小朋友们和家长们一起跟着老师在学唱歌。

每周六上午，佩戴人工耳蜗的孩子们组成的小海豚听障儿童合唱团都会准时排练。

“对于听障儿童来说，学唱歌很难，参加有不同声部的合唱团更是难上加难。”音乐老师王思雯说，孩子们想要辨听出“Do Re Mi”几个音的高低强弱，就需要训练几个月。

合唱团团长肖玲是听障儿童的母亲，有多年听障儿童语言训练的工作经历。她发现，有些孩子虽然学会了说话，但依然无法打开心门，“我想试试用音乐陶冶孩子们的性情，帮助他们建立自信。”肖玲找到了经常给残障人群艺术团创作歌曲的作曲家张如昕，在他的建议下，2014年成立了合唱团，老师们自己作曲自己教，并邀请更多志愿者加入。

王思雯学的是音乐专业，第一次听说合唱团时，“很震撼，也很感动”，当即决定加入这个公益团队，一教就是7年。“老师会根据听障儿童的音域特点，创作适合的歌曲。”王思雯说，合唱团已经学了《叫醒耳朵》《我行，你也行》《小鲤鱼跳龙门》等近200首歌，很多歌词是基于孩子们的经历创作。

学一首完整的歌曲，考验孩子、老师和家长的耐心和意志力。“让家长参与课堂，一起跟着节拍歌唱，能加深亲子交流。”王思雯说。

7年来，王思雯见证了音乐带给孩子们的变化，“小朋友们一开始只是静静地听甚至不配合，到慢慢地开口尝试、露出微笑，再到爱上音乐、登台演出，自信快乐地歌唱、表达。”音乐的种子，就这样润物无声地在孩子们的心间开出花来。

“合唱团的老师专业负责，孩子跟得上学习节奏，性格也变得开朗。”佑佑小朋友的妈妈说。

近年来，合唱团还走出排练厅，从天津走向全国，甚至走向了世界舞台。2016年，合唱团参加在俄罗斯索契举办的合唱比赛，获得了银奖与和平友谊特别奖，后来又赴德国、法国参加合唱比赛，与听力健全儿童同台竞技。得知获奖，孩子、家长和老师一阵惊呼，笑着笑着，又都哭了。

用音乐为听障儿童打开一扇门，小海豚听障儿童合唱团未来的舞台将持续闪耀。

广州海珠湿地自然学校——

引导孩子发现自然之美

本报记者  姜晓丹

“老师，有蝉！”6岁的洋洋发现树上有昆虫，兴奋地大喊。“这是虫蜕，是小虫子留下的壳……”广东省广州市海珠国家湿地公园的昆虫课程上，自然教育导师易宏威带着孩子们边走边讲。

“孩子从小就喜欢大自然，我经常带他来上周末的自然教育课。”洋洋的爸爸说，自然教育课程内容丰富，有益于孩子的身心发展，“这也对我们家长很有启发，能够跟孩子们建立共同的兴趣点。”

“在大自然里，处处可能发现惊喜，孩子们在这个过程中更爱思考，也能了解环境保护的重要性。”有多年自然教育经验的易宏威说，作为老师，他们也要经常参加培训、不断提升。

广州市海珠湿地科教中心自然教育导师刘雪莹介绍，2015年，海珠湿地自然学校（以下简称“湿地学校”）创建，研发出“探秘湿地”“湿地研学”等系列自然教育课程。2017年，湿地学校又联合9所学校的骨干教师组建了研发团队。经过一年半的时间，团队研发出“湿地基因”“湿地鸟趣”“湿地绿影”3个单元共18节课的本土特色自然教育课程和读本，获评中国林学会“全国自然教育优质书籍读本”。

“自然学校的可持续发展，仅依靠自身人才队伍远远不够。”湿地学校副校长冯宝莹说，学校还通过吸引众多自然教育机构参与，引入社会团体、科研院校和志愿者作为支持力量。

2019年，海珠国家湿地公园启动了“雁来栖”志愿项目，每年面向社会公开招募选拔，志愿者需接受为期1年的专业培训与实践考核。“之所以叫‘雁来栖’，就是希望能吸引、聚集优秀人才前来，助力湿地生态保护和自然教育事业的发展。”冯宝莹说。目前，项目已经培养了183名自然教育和生态保护专业的志愿者。每逢节假日，这些志愿者作为自然导师，为游客提供生态导赏服务，累计上岗1200多人次，服务游客超10万人次。

2019年以来，广东全面启动自然教育基地建设，积极探索不同类型的自然教育管理和服务模式，建设各具特色的自然教育基地，目前已建设省级自然教育基地100个。其中既有自然资源丰富的自然保护地、国有林场等，也有动植物园、学校、古驿道、科研院所等。

中国儿童艺术剧院——

让更多孩子享受儿童剧

本报记者  王  珏

随着动感的开场，一座花果山出现在舞台上，“小猴子”或凌空翻滚，或灵巧腾挪，引得台下小观众一阵喝彩……这是中国儿童艺术剧院经典剧目《西游记》的表演现场。

今年6月起，这部屡获大奖的儿童剧将和《马兰花》《小蝴蝶的妈妈在哪里？》《卖火柴的小女孩》《小美人鱼》等11部优秀儿童剧作品一起，参与中国儿童艺术剧院“优秀儿童剧2023暑期全国巡演100+”活动，在12个省份的31个市区县演出167场。

从北方到南方、从城市到乡村，形式多样、内容丰富的儿童剧接连上演。“儿童剧要走出去、深下去。不断扩大服务范围，让更多孩子感受到艺术之美。”中国儿童艺术剧院院长冯俐说，中国儿艺创建中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心，采取“多馆多场演出+戏剧教育”和“定制化”整合打包的方式，推动儿童剧剧目创作、演出等方面的优质资源更广泛下沉、更原汁原味输送到孩子们身边。

“儿童剧不仅要走出去，更要在深入基层、扎根人民中丰富创作，让儿童剧成为讲述中国故事的载体。”冯俐说，过去到各地演出是送文化，现在更重视“种”文化。今年3月，儿童剧《特殊作业》（西藏版）上演，成为西藏首部儿童剧。这部剧由中国儿童艺术剧院以无偿授予演出权的方式，与西藏自治区话剧团共同完成。

“希望为当地儿童创作属于他们自己的故事，由孩子们一代一代演下去。”冯俐说，这既是美育的一部分，也可以让更多孩子享受儿童剧，把艺术的种子播撒到更多孩子心里。

儿童剧是孩子认识世界的桥梁。近年来，越来越多人加入儿童剧创作，儿童剧市场呈现蓬勃发展的态势。中国儿童艺术剧院于2022年发起并完成了首次“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划，收集到来自20座城市120名创作者提交的88部作品，经过精心挑选和孵化，其中12部作品完成了再创作和公演。

“优秀的儿童剧是社会大美育的重要组成部分，希望之后创作出更多、更好的作品，丰富儿童和青少年的精神文化生活，帮助他们建立正确的世界观、人生观和价值观。”冯俐说。 

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 12 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部