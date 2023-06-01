数据来源：教育部

今天是“六一”国际儿童节。

习近平总书记强调：“新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。”

作为德智体美劳全面发展的重要一环，美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，“弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元”“加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合”。

让残障儿童感受音乐之美、让乡村儿童体验戏剧之美、让城市儿童发现自然之美……今天，我们将目光聚焦儿童美育领域的生动实践，探讨美育的均等化、普惠化与优质化，让美育更好提升孩子们的审美素养，陶冶情操、温润心灵。

——编 者

天津小海豚听障儿童合唱团——

用音乐打开一扇门

本报记者 龚相娟

“你看着我，我要为你唱首歌，叫醒你的小耳朵”“我听到了，刚才耳朵睡着了，歌声一响叫醒了我……”推开天津河西区文化馆音乐排练厅的门，小朋友们和家长们一起跟着老师在学唱歌。

每周六上午，佩戴人工耳蜗的孩子们组成的小海豚听障儿童合唱团都会准时排练。

“对于听障儿童来说，学唱歌很难，参加有不同声部的合唱团更是难上加难。”音乐老师王思雯说，孩子们想要辨听出“Do Re Mi”几个音的高低强弱，就需要训练几个月。

合唱团团长肖玲是听障儿童的母亲，有多年听障儿童语言训练的工作经历。她发现，有些孩子虽然学会了说话，但依然无法打开心门，“我想试试用音乐陶冶孩子们的性情，帮助他们建立自信。”肖玲找到了经常给残障人群艺术团创作歌曲的作曲家张如昕，在他的建议下，2014年成立了合唱团，老师们自己作曲自己教，并邀请更多志愿者加入。

王思雯学的是音乐专业，第一次听说合唱团时，“很震撼，也很感动”，当即决定加入这个公益团队，一教就是7年。“老师会根据听障儿童的音域特点，创作适合的歌曲。”王思雯说，合唱团已经学了《叫醒耳朵》《我行，你也行》《小鲤鱼跳龙门》等近200首歌，很多歌词是基于孩子们的经历创作。

学一首完整的歌曲，考验孩子、老师和家长的耐心和意志力。“让家长参与课堂，一起跟着节拍歌唱，能加深亲子交流。”王思雯说。

7年来，王思雯见证了音乐带给孩子们的变化，“小朋友们一开始只是静静地听甚至不配合，到慢慢地开口尝试、露出微笑，再到爱上音乐、登台演出，自信快乐地歌唱、表达。”音乐的种子，就这样润物无声地在孩子们的心间开出花来。

“合唱团的老师专业负责，孩子跟得上学习节奏，性格也变得开朗。”佑佑小朋友的妈妈说。

近年来，合唱团还走出排练厅，从天津走向全国，甚至走向了世界舞台。2016年，合唱团参加在俄罗斯索契举办的合唱比赛，获得了银奖与和平友谊特别奖，后来又赴德国、法国参加合唱比赛，与听力健全儿童同台竞技。得知获奖，孩子、家长和老师一阵惊呼，笑着笑着，又都哭了。

用音乐为听障儿童打开一扇门，小海豚听障儿童合唱团未来的舞台将持续闪耀。

广州海珠湿地自然学校——

引导孩子发现自然之美

本报记者 姜晓丹

“老师，有蝉！”6岁的洋洋发现树上有昆虫，兴奋地大喊。“这是虫蜕，是小虫子留下的壳……”广东省广州市海珠国家湿地公园的昆虫课程上，自然教育导师易宏威带着孩子们边走边讲。

“孩子从小就喜欢大自然，我经常带他来上周末的自然教育课。”洋洋的爸爸说，自然教育课程内容丰富，有益于孩子的身心发展，“这也对我们家长很有启发，能够跟孩子们建立共同的兴趣点。”

“在大自然里，处处可能发现惊喜，孩子们在这个过程中更爱思考，也能了解环境保护的重要性。”有多年自然教育经验的易宏威说，作为老师，他们也要经常参加培训、不断提升。

广州市海珠湿地科教中心自然教育导师刘雪莹介绍，2015年，海珠湿地自然学校（以下简称“湿地学校”）创建，研发出“探秘湿地”“湿地研学”等系列自然教育课程。2017年，湿地学校又联合9所学校的骨干教师组建了研发团队。经过一年半的时间，团队研发出“湿地基因”“湿地鸟趣”“湿地绿影”3个单元共18节课的本土特色自然教育课程和读本，获评中国林学会“全国自然教育优质书籍读本”。

“自然学校的可持续发展，仅依靠自身人才队伍远远不够。”湿地学校副校长冯宝莹说，学校还通过吸引众多自然教育机构参与，引入社会团体、科研院校和志愿者作为支持力量。

2019年，海珠国家湿地公园启动了“雁来栖”志愿项目，每年面向社会公开招募选拔，志愿者需接受为期1年的专业培训与实践考核。“之所以叫‘雁来栖’，就是希望能吸引、聚集优秀人才前来，助力湿地生态保护和自然教育事业的发展。”冯宝莹说。目前，项目已经培养了183名自然教育和生态保护专业的志愿者。每逢节假日，这些志愿者作为自然导师，为游客提供生态导赏服务，累计上岗1200多人次，服务游客超10万人次。

2019年以来，广东全面启动自然教育基地建设，积极探索不同类型的自然教育管理和服务模式，建设各具特色的自然教育基地，目前已建设省级自然教育基地100个。其中既有自然资源丰富的自然保护地、国有林场等，也有动植物园、学校、古驿道、科研院所等。

中国儿童艺术剧院——

让更多孩子享受儿童剧

本报记者 王 珏

随着动感的开场，一座花果山出现在舞台上，“小猴子”或凌空翻滚，或灵巧腾挪，引得台下小观众一阵喝彩……这是中国儿童艺术剧院经典剧目《西游记》的表演现场。

今年6月起，这部屡获大奖的儿童剧将和《马兰花》《小蝴蝶的妈妈在哪里？》《卖火柴的小女孩》《小美人鱼》等11部优秀儿童剧作品一起，参与中国儿童艺术剧院“优秀儿童剧2023暑期全国巡演100+”活动，在12个省份的31个市区县演出167场。

从北方到南方、从城市到乡村，形式多样、内容丰富的儿童剧接连上演。“儿童剧要走出去、深下去。不断扩大服务范围，让更多孩子感受到艺术之美。”中国儿童艺术剧院院长冯俐说，中国儿艺创建中国儿童青少年戏剧艺术普及推广中心，采取“多馆多场演出+戏剧教育”和“定制化”整合打包的方式，推动儿童剧剧目创作、演出等方面的优质资源更广泛下沉、更原汁原味输送到孩子们身边。

“儿童剧不仅要走出去，更要在深入基层、扎根人民中丰富创作，让儿童剧成为讲述中国故事的载体。”冯俐说，过去到各地演出是送文化，现在更重视“种”文化。今年3月，儿童剧《特殊作业》（西藏版）上演，成为西藏首部儿童剧。这部剧由中国儿童艺术剧院以无偿授予演出权的方式，与西藏自治区话剧团共同完成。

“希望为当地儿童创作属于他们自己的故事，由孩子们一代一代演下去。”冯俐说，这既是美育的一部分，也可以让更多孩子享受儿童剧，把艺术的种子播撒到更多孩子心里。

儿童剧是孩子认识世界的桥梁。近年来，越来越多人加入儿童剧创作，儿童剧市场呈现蓬勃发展的态势。中国儿童艺术剧院于2022年发起并完成了首次“绽放·启航”儿童青少年舞台艺术作品孵化计划，收集到来自20座城市120名创作者提交的88部作品，经过精心挑选和孵化，其中12部作品完成了再创作和公演。

“优秀的儿童剧是社会大美育的重要组成部分，希望之后创作出更多、更好的作品，丰富儿童和青少年的精神文化生活，帮助他们建立正确的世界观、人生观和价值观。”冯俐说。

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 12 版）

(责编：袁勃、胡永秋)