人民网北京5月30日电 日前，新时代劳模理论与实践学术研讨会在中国劳动关系学院举办。活动以线下、线上相结合的方式举行，来自中华全国总工会、人力资源和社会保障部、中国社会科学院的专家学者、劳模学员代表，以及中国劳动关系学院相关部门负责人、师生代表共80余人参会。

中华全国总工会副主席（兼）高凤林结合自己的亲身经历，从“关键是一个‘干’字”“什么是‘干劲、闯劲、钻劲’”“不仅自己要干好，还要带动更多的人一起干”三个方面发表讲话。他呼吁，要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在全社会形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，唱响“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的新时代乐章。

对于如何深入弘扬新时代劳模精神，中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，要站稳工人阶级立场，创新工人阶级和劳模理论；要树立历史唯物主义的劳动观和价值观，深化形成尊重劳动社会氛围的路径和方法研究；要不断拓展新时代劳模精神的新内涵，使劳模精神成为鼓舞广大职工和劳动群众的强大精神力量；要在关怀劳模、落实劳模各项权益的途径上下功夫，深化产业工人队伍建设与改革，努力从理论和实践两方面取得新成果。

研讨会当天，来自全国总工会、人社部、中国社会科学院和中国劳动关系学院等单位的专家、学者，分别围绕“在推进中国式现代化中充分发挥劳模的独特作用”“高质量发展与劳模工匠实践相关问题的思考”“高技能人才培养的现状及展望”“从劳模表彰看中国共产党的奋斗史”“新时代弘扬劳模精神劳动精神工匠精神的理念与路径”等话题作专题报告。（李依环、实习生张婉柔）

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