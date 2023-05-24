人民网北京5月24日电 当“科技”与“艺术”跨界融合，将会擦出怎样的“火花”？ 5月21日，电子科技大学·四川美术学院第三届科技艺术联合教学与创作成果展在成都市美术馆举行开幕式。

本次成果展主题为“无界漂移——跨域连接、方法生长与数字生活”，是电子科大与四川美院继第一届“破壁”、第二届“超验植入”之后的第三次跨界合作。现场展陈的23件“科技+艺术”的装置艺术作品，均由电子科大交互新媒体艺术辅修专业与四川美院师生携手完成。

策展人、电子科大交互新媒体艺术辅修专业负责人彭岷介绍，本次展出的作品通过对想象潜能、创造方法与生活镜像的直观呈现，引导学生共同反思当前科技浪潮与社会之间的互动，以期在艺术作品的创作过程中培养能力强、懂管理、有情怀的复合型人才。

“本次展览在前两届取得的教学经验与实践成果基础上，更加强调科技艺术的开放性，展现打破科技与艺术界限后的‘无界漂移’新形态。”策展人、四川美术学院造型艺术学院副院长唐勇说。

电子科技大学校长曾勇表示，审美能力与艺术感知对于工科学生而言同样重要，优秀的工程设计离不开创造力与想象力，电子科大与四川美院以科技与艺术的融合发展为途径，不仅提升工科生的艺术审美能力，也利于学子在探索美、发现美、创作美与呈现美的过程中，让美育与劳育融为一体。

四川美术学院党委书记唐青阳认为，本次联合教学与创作成果展是电子科大与四川美院打破地域界限和学科界限的生动体现，两校的合作教学为新工科、新文科教育改革提供了新的思路，希望通过本次展览分享跨越地域与学科的实践经验，达成学术价值与创新价值的传播推广与交流。

“我们2019年开展‘交互新媒体艺术’辅修专业建设，进行跨学科人才培养。”电子科大党委副书记申小蓉介绍，该专业强调“科技”与“艺术”的跨界融合，以海量的在线教育资源为依托、跨学科的综合项目为内容、校内校际校企间大量的师生互动和动手实践为手段，激发学生创新能力，意在培养面向未来、基础扎实且兼备艺术修养和动手能力的全新型工程师。

据悉，该辅修专业目前已与多家企业和艺术类高校建立了合作关系，通过共建课程、联合教学、联合创造等方式实现教育资源的融通与优势互补。（李依环、罗莎、陈伟）