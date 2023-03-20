人民网北京3月20日电 18日下午，北京大学举办2023届毕业生春季就业洽谈会，分设邱德拔体育馆北广场、邱德拔体育馆一层及二层北大厅三个会场。作为北京大学近三年来组织规模和招聘需求最大的毕业生就业洽谈会，活动吸引到近400余家用人单位，提供招聘岗位1.5万个，计划招聘总人数5.5万人。当天，4000余名北大毕业生现场参会。（郝孟佳、实习生遇镜霖）
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