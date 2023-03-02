重视思政课、办好思政课、讲好思政课，关键就在思政课教师。思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子，新时代要求政治教师政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正，在立德树人中发挥应有作用。

坚持不懈学习马克思主义基本理论

办好思政课，就是要开展马克思主义理论教育，用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。学习马克思主义基本理论是共产党人的必修课、也是思政课教师的必修课。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。作为思政课教师，要感悟马克思主义的真理力量，坚定马克思主义信仰，追溯马克思主义政党保持先进性和纯洁性的理论源头，提高教师运用马克思主义基本原理解决实际问题的能力和水平。党的二十大胜利召开，作为思政课教师要继续深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神进校园。只有心系“国之大者”，才能达到忘我、才能不跑偏，理想信念会产生于理论自信，前进道路需要蕴含思想的光芒，要让有信仰的人讲信仰，善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒，这样才能更加全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，突出立德树人中心环节，坚守思想政治教育的主阵地、主渠道，牢牢掌控思政教学的话语权和主导权。

坚持把课堂教学和实践教学有机结合起来

教育的本质是成长，青少年的培养要坚持五育并举，社会主义建设者和接班人是教育方针和教育目标是培养德智体美劳全面发展的人，我们要落实立德树人根本任务，培养时代新人。作为高中思政课教师，要改变传统的“注入式”教学模式形成的以知识为中心的固定授课模式，要坚持理论性和实践性相统一，要高度重视思政课的实践性，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，在理论和实践的结合中，教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来。2014年发布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）和2016年高考评价体系也指出，新高考命题范式由能力本位转变为素养本位，这意味着高考命题由考查做题能力转向注重考查做事能力。做事能力是指解决实际问题的能力，素养本位时代紧紧围绕“解决实际问题”这一主题，这也引导教学要向“实践性教学”转变。

因此，高中思政课要着力打造“活动型学科课堂”，在参与朝阳区思想政治教师教学改进项目过程中，笔者与北京师范大学李晓东教授团队共同打造的“贯彻新发展理念 建设现代化经济体系”一课中，通过与各位专家说课修改、试讲、正讲三个环节，组织同学结合京津冀真问题进行分组调研，登录国务院工信部等官方网站查找资料，小组合作共同完成模拟产品企划会，并设置了“模拟企业+投资提问”双活动形式。以学生为中心，注重教育方式方法，在课程教学中自然、恰当、准确地融入思政元素。笔者体悟到思政教师要做课程资源的开发者和利用者、做学生学习的指导者，教师要以学立研、以学立教，只有深入研究相关领域的前沿问题与文献著作，才有将思政课上好的勇气。同时，作为教师决不能成为教书匠，我们面对的是一个个鲜活的生命，他们在课上流露的是真情实感，教师一定要抓住这些契机用合适的方式去教育，也就是“成事更要成人”。

坚持用榜样的故事照亮学生前行的道路

榜样是激励人不懈前进的巨大动力。榜样示范教育是通过弘扬先进人物的崇高品行、光辉事迹等，使受教育者受到某种程度、合乎一定目的的影响，从而对受教育者的思想水平和道德行为产生积极影响的思想政治教育方法。相比于传统的“说教”教育,榜样示范法更加真实、鲜活,能够让青年真切感受到涌动的热血与最赤诚的力量。从黄继光、邱少云等革命烈士,到新中国成立以来的感动中国人物,大批的榜样先后涌现。他们的事迹感动了亿万人民,成为无数青年学习、奋斗的目标。在新媒体时代开展年思想政治教育,要发挥新媒体的传播作用,通过电视、广播、互联网等多种渠道与平台,加强榜样宣传,使之发挥应有的示范作用,助力青年思想政治教育的开展。

在我们的生活中，有许多的榜样人物值得我们学习，比如卫国戍边的军人、献身国家事业的科学家、奋战在一线的医务工作者等等。要充分发挥各行各业英模人物的榜样示范作用，学习道德模范、劳动模范、全国文明家庭代表等先进典型的精神。发挥榜样示范教育的重要意义是在人们的精神层面树立起精神榜样，让榜样和典型身上体现的精神成为人们的价值引领和精神追求。

作者简介：

张晓宁，清华大学附属中学望京学校党总支书记，清华大学附属中学朝阳学校高中主管校长

赵晋，清华大学附属中学朝阳学校高中政治教师，北京市朝阳区高中政治兼职教研员，清华大学教育博士在读

(责编：白炅、崔競文)