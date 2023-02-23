“告别寒冬，拥抱春天。再次回到熟悉的校园，看主题展览，听英雄故事，学铁人精神......今年的开学第一课真是非同寻常，就像一顿精神大餐，正能量满满。”新学期伊始，中国石油大学（北京）的“开学第一课”——大庆精神铁人精神主题学习教育活动启动，学校理学院本科生王以静参加了本次主题教育活动。

据介绍，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、中国石油大学建校70周年，也是铁人王进喜同志诞辰100周年。2月19日，由大庆铁人王进喜纪念馆参与主办的“永远的铁人”传承弘扬大庆精神铁人精神主题展在中石大艺术展厅开展。展览通过图文展、图书展等形式，充分展现了以铁人王进喜为代表的石油工人为油奋斗的先进事迹和爱国奉献的赤子情怀，为全校师生深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续传承石油战线光荣传统和优良作风，弘扬中国共产党人精神谱系提供了新的载体和平台。

“在铁人王进喜同志诞辰100周年之际，大庆铁人王进喜纪念馆把中石大作为全国巡展的第一站，希望能够在中石大掀起学习英雄、崇尚英雄的热潮，激励师生为中华民族伟大复兴作出贡献。”铁人王进喜纪念馆馆长苏爱华在开展仪式上说道。

据悉，这次铁人精神主题教育活动，除了铁人精神主题展开展，还有“石油魂”大庆精神铁人精神宣讲报告，邀请铁人王进喜纪念馆宣讲团作专题宣讲。中石大思政课教师、辅导员代表、风华传薪宣讲团成员代表等现场参加报告。

中国石油大学（北京）党委书记陈峰表示，70年来，大庆精神铁人精神已融入学校红色基因，铸进师生精神血脉，积淀成全体中石大人共同的价值追求。“我们要坚持以大庆精神铁人精神凝心聚力，强化价值引领、强化文化铸魂、强化实践养成，持续深化立德树人、固本培元实效，以坚定的信念、无畏的担当，为建设能源强国贡献更大力量。”

据悉，为持续挖掘发挥主题展的育人作用，中国石油大学（北京）风华传薪学生宣讲团成立了主题展讲解队，铁人王进喜纪念馆宣讲团成员王立志、郑媛元受聘担任讲解队指导教师，并在活动期间为宣讲队作了精心指导。

“站在新的历史起点上，作为思政课教师，我们将讲好铁人的精神，把个人价值和国家前途命运融合到一起，用实际行动诠释忠诚，争做大庆精神铁人精神的传播者、传承者，为石油教育事业奉献终生。”中国石油大学（北京）马克思主义学院思政课教师李晓夏谈到。（记者孙竞）

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