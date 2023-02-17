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中山大学加快部署海洋学科群，致力于培养高层次海洋人才。资料图片

【深入学习贯彻党的二十大精神·中山大学】

书记校长带头讲、党员干部全覆盖培训、组建师生巡讲团、举办学术研讨会、开展集体备课会……党的二十大胜利闭幕以来，中山大学不断深入学习贯彻党的二十大精神，全校师生以最饱满的精神、最昂扬的斗志走进2023年春天，以实际行动践行党的二十大精神，在人才培养、教学科研、服务国家战略和广东高质量发展方面凝心聚力、奋蹄扬鞭。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大代表、中山大学党委书记陈春声表示，全体中大人将心怀“国之大者”，以更加昂扬的姿态、饱满的精神、实干的行动，加快中国特色世界一流大学建设，以高质量内涵式发展主动融入中国式现代化伟大进程。

1.将党的二十大精神落实落细到全方位全过程

党的二十大开幕会当天，广州中山大学南校园怀士堂内，中山大学党委组织学校党员干部、师生代表与全校近7000名师生同时收听收看习近平总书记的大会报告，透过屏幕深切感受到了人民大会堂庄重热烈的现场氛围。

近7000名师生中，有一支特别的队伍。在相隔两百公里外的珠海市高栏港，被称为第六校园的“中山大学”号科考船上，大气科学学院海洋科学考察中心党支部组织全体党员、入党积极分子和全体船员在收看开幕式后，第一时间学习总书记报告内容，热烈讨论海洋学科建设和人才培养如何服务国家战略。“‘中山大学’号是国内最大最先进的海洋综合科考实习船，这个大平台给我们服务海洋强国战略奠定强大信心和底气，我们一定用好这艘船，全力以赴推动中国海洋科学前沿探索。”中山大学海洋科学考察中心主任于卫东信心满满地说。

开幕会甫一结束，全校召开学习党的二十大报告座谈会、传达学习党的二十大精神大会，成立师生巡讲团……在中山大学三校区五校园，理论宣讲的集结号已经吹响。“我们要以党的二十大精神为引领，认真思考大学的责任和使命，思考如何推动学校的高质量内涵式发展。”中国科学院院士、中山大学校长高松在座谈会上提出明确要求。

据了解，中山大学的师生巡讲团成员涵盖了党的二十大代表、全国高校学习宣传党的二十大精神师生巡讲团成员、思政课教师、学生党支部书记等，他们针对干部师生等不同群体，分众化、对象化开展宣讲，实现党的二十大精神宣讲全覆盖。截至目前，已有22位教授，25位博士、硕士研究生，在校内外开展了38场巡讲，听众超过4000人。

2022年11月25日，退伍大学生闻健为计算机学院网络与系统所研究生第一党支部作了一场主题为《传承戍边精神，奉献无悔青春》的宣讲。他以自己参军入伍的成长经历感召同学们“用实际行动投身实现中国梦的伟大奋斗之中”。

如何有效推进党的二十大精神融入思想政治理论课教学、形成头脑风暴？2022年11月15日上午，马克思主义学院在中山大学南校园文科楼310会议室举行集体备课会。马克思主义学院副院长沈成飞作了“如何将党的二十大精神融入思政课教学”的专题报告。在他看来，教师最重要的是“把党的二十大精神讲清楚、讲透彻、讲明白”。陈春声在备课会上说：“要向学生宣讲党的二十大精神，首先我们教师要在‘两个大局’中学深悟透党的二十大精神，结合中国这十年壮阔的发展画卷，拓展学生的心胸与眼界，培养面向未来的尖端创新型人才。”

2.坚定不移担负起自主培养创新型人才的历史使命

2022年12月11日，中山大学在珠海校区举行医学部成立暨干部聘任仪式。短短一个月时间，中山大学先后“上线”两大学部——经济与管理学部、医学部。这也是中大首次成立学部。

“成立医学部是学校医科发展史上的一件大事，也是学校发展史上的一件大事。”高松在医学部的成立仪式上说，“稳步推进学部制改革，目的是健全学术治理体系，激发院系活力，促进学科交叉，更进一步提升自主培养人才的能力水平。”

中山大学稳步探索开展学部制改革。据了解，接下来还将在人文、社科、理学、工学和信息等学科组建学部。为全面优化提升育人环境，加强师资队伍建设，中山大学还将在深化教师人事制度改革、完善教师评价制度改革等方面持续发力，营造安心舒心、专心潜心做大事的发展环境。

育人的根本在于立德，要培养学生坚定的理想信念、崇高的思想品格。2022年11月11日下午，陈春声来到对口联系的大气科学学院研究生第一党支部，给同学们宣讲党的二十大精神。他结合参会经历感受，以历史学家的眼界格局，生动、深刻地给学生们进行了专题学习辅导。去年年底，高松以“科学精神、科学方法与学术诚信”为题，通过线上方式为中大学子开讲科学精神、方法和科学家精神，以自己的成长故事激励青年学子勤学向上、追求卓越，受到学子们热烈欢迎。

近年来，中山大学深入贯彻落实习近平总书记关于高校思想政治工作的重要讲话精神，加快建设一体化、全贯通的思想政治工作体系，不断完善创新“大思政”工作格局。学校党委重视思政工作体系建设，书记校长带领全校院系党政负责人走上思政讲坛，在毕业、开学、入学、重大节庆等重要节点，开展形式丰富、生动有趣的思政课程、专题讲座；带动有关职能部门结合自身业务特点，利用新媒体技术，创新表达方式，推出了《笃行者》《致新生》《红砖绿瓦》《英雄帖》《向远方》等系列思政题材作品，营造爱党爱国、勤学奋进的浓郁文化氛围，深受青年学子喜爱。

3.乘势而上加快建设中国特色世界一流大学

在党的二十大精神鼓舞与指引下，2023年一开年，中山大学在人才培养、服务地方和科研推进等方面迎来“春天的故事”。

2月8日，中山大学—广州市疾病预防控制中心高水平公共卫生人才培养示范基地在广州市疾控中心正式揭牌，该基地将通过“一班一队一院一中心”，培养“一锤定音”的高水平公共卫生人才，目标建成国家级区域公共卫生中心和国家级公共卫生实训示范基地。

这是发挥中山大学优势，扎实服务区域经济社会发展的又一个生动实践。中山大学公共卫生学院党委书记范瑞泉表示，学院这支本硕博学生组成的志愿者队伍，在疫情防控中发挥了生力军作用，接下来将成为广州市流调力量的有效补充；同时，学生也将在一线实践中提高解决实际问题的能力。

人勤春来早，好消息接连而至。我国高校首艘破冰船“中山大学极地”号穿越南海、东海、黄海和渤海四大海区，三千公里追冰，顺利完成渤海冰区试航任务，于近日抵达广州母港。“海上冰区试航成功，意味着中山大学离向往已久的极地科考越来越近，极地研究将步上快车道。”本航次首席科学家、中山大学测绘科学与技术学院教授程晓兴奋不已。

近年来，中山大学以舍我其谁的魄力落实习近平总书记关于经略海洋的重要指示批示精神，接续研究海洋的学术传统，利用毗邻南海的优势，加快部署海洋学科群，打造包括国内最大海洋综合科考实习船、极地破冰船、智能无人科考母船在内的大平台集群，努力为国家培养高层次海洋人才，提供高水平科技支撑。

启建于2015年的深圳校区已完成一期工程，在2021年培养出第一批本科毕业生。目前在校本硕博学生已达8600多人。“以建设新工科、新医科等为重点的深圳校区，吸引了越来越多的海内外优秀人才，人才聚集的高地效应、创新效能正在显现。”陈春声对深圳校区的发展充满信心。

新时代新征程上，中山大学守正创新，锐意进取，一步一个脚印地把党的二十大精神学深悟透，把党的二十大作出的重大决策部署付之于行动、见之于成效。

高松表示，在新的赶考之路上，中山大学将始终坚持立德树人根本任务，积极服务国家重大战略需求，全面提高人才自主培养质量，强化学校战略科技力量建设，努力建成中国特色、世界一流大学，为打造粤港澳大湾区世界重要人才中心和创新高地、全面实现中国式现代化作出新的更大贡献。

（记者 吴春燕 通讯员 黄艳 陈英群 吴立坚）

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