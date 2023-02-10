原标题：专家呼吁关注青少年记忆失常问题

这段时间，首都医科大学宣武医院神经疾病高创中心主任贾建平格外忙碌。不少研究者打电话、发邮件来询问他最近一篇发表在国际知名阿尔茨海默病研究刊物上论文的详细情况。这篇论文公布了一例被临床诊断为阿尔茨海默病的19岁患者——也是迄今世界上最年轻的阿尔茨海默病例。

“这篇论文一年半前就写好投稿了，但和审稿人反复沟通了许久，因为从未见过这么年轻的病例。”贾建平表示，论文发表后得到了极高关注，有同行评价论文颠覆了“阿尔茨海默病专属于老年人”的传统观念。

2月8日和9日，贾建平代表研究团队接受媒体采访并回答了相关问题。

阿尔茨海默病存在年轻化趋势

“阿尔茨海默病并非老人才会得，此前已有一些年轻人患病的报道。不过这些年轻人大多30多岁，且几乎是由病理基因突变导致患上阿尔茨海默病。我们论文关注的19岁病例没有出现基因突变，情况比较复杂。”贾建平说。

资料显示，该19岁患者在转入首都医科大学宣武医院两年前，出现学习时难以集中精力的情况。就诊一年前，患者出现明显的短期记忆丧失，无法回想起前一天发生的事或个人物品存放位置，阅读困难，反应缓慢。随着病程进展，患者记忆力进一步下降，经常丢失个人物品，记不清自己是否吃过饭，难以完成学习内容和老师布置的作业。

贾建平介绍，该19岁患者的主要表现为记忆衰退，尤其是情景性记忆衰退，韦氏记忆量表和听觉词语学习测验评估支持了这一结果。患者头部MRI扫描显示双侧海马有与青少年不相称的萎缩，没有家族遗传病史，找不到其他引起记忆障碍的病因如遗传、感染和系统性疾病，符合阿尔茨海默病国际公认诊断标准（NIA-AA）。

团队对于病因正在开展进一步研究。贾建平推测，排除家族遗传原因，年轻人没有基因突变但患上阿尔茨海默病，可能是由于不良生活习惯，例如焦虑抑郁、睡眠不足、饮食不均衡，或受环境因素影响，如接触重金属化合物、污染水质，还可能是受炎症影响。

“我通过临床实践发现，现在50岁左右中年人（65岁以前属早发型阿尔茨海默病）和部分年轻人记忆力下降，是一个普遍存在的问题，阿尔茨海默病年轻化似乎是一个趋势。”贾建平说。不过，他认为不必对此感到恐慌，年轻人存在患病可能性，但还是少数。“这个研究想提醒大家关注青少年的记忆状况，使他们免受记忆失常问题的侵害。”

据了解，该19岁患者在经过治疗后，记忆力已有所恢复。

保持记忆力要“动脑”

普通人该如何自测记忆力情况和预防阿尔茨海默病？贾建平总结了四条简易自测记忆力状况的方法：自己跟自己比，即感知自身记忆力是否发生显著性变化；自己跟别人比，即和同龄人比较，是否他人能简易记住的事情，自己无法做到；参考亲人的反馈，他们是否提醒出现记忆力下降现象；关注自己学习成绩和工作能力情况。

贾建平提醒，健忘的“忘”和阿尔茨海默病的“忘”并不一样。良性健忘可以通过自我学习来纠正，不影响独立生活。像突然忘记带钥匙、一时想不起来某人名字但脑子里还有形象，并不算病理性健忘。阿尔茨海默病的“忘”是恶性的，会导致自主生活能力的下降，甚至产生生活困难。

他建议，要有意识地训练记忆力，“动脑”做一些复杂、有挑战性的工作，主动思考问题，与人多交流。“很多人担心过度用脑会用坏脑子，不用担心，你就用吧！大脑有自己的安全阀门，到一定程度它就困了，休息就行了。”

“青年朋友们一定要保持好自己的记忆力。”贾建平叮嘱道，保持良好记忆力要重视心理健康和身体健康。焦虑或抑郁情绪、失眠都会对记忆力产生巨大影响，要重视心理健康，并且加强体育锻炼、均衡膳食，使身体保持良好状态。(实习记者 孙 瑜)

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