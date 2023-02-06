人民网北京2月6日电 随着春节假期的结束，本周起，全国各地大中小学将陆续开学。今天，山东、湖北、湖南、广东、重庆等省市的中小学生正式迎来新学期，回归琅琅书声的校园。

广州市越秀区珠光路小学邀请广府民间舞狮传承人现场展示舞狮，将新春的福气带来学校，送给师生。广州市番禺区北城幼儿园的家长向孩子们讲解开学摸生菜寓意“生生猛猛”的岭南民俗。在东莞市长安镇乌沙幼儿园举行开学典礼上，传统的舞龙舞狮表演让孩子们兴奋不已。

在山东济南，山大附中奥体中路学校的老师为学生们准备了红包、盲盒、福签、黑板报等，迎接孩子们的归来。开学典礼上，各年级同学轮番上场，迫不及待地展示寒假期间的项目式作业，灯笼、模型、麻绳、面食……

重庆市各学校精心营造开学氛围，迎接孩子们重返课堂。在南岸区南坪实验金科小学校门口，学校为孩子们准备了生肖兔的玩偶，寓意美好兔年；在沙坪坝区第一实验小学，老师们精心准备了新年福袋、玉兔灯笼等精美礼物；在重庆永川子庄小学附属幼儿园，交巡警为广大的师生们送上了一堂生动的“春季交通安全课”；在重庆两江新区童心青禾小学，小学生们在校门前的兔子造型留言板上，写下了一个个新学期愿望。

湖北省武汉武昌实验小学临空港分校（西校区）举办开学第一课活动，老师带领小朋友做春帽、赏春诗、授书礼、摆春盘，寄托对美好春天的向往。

湖南省长沙市南雅望城学校举行“南雅追梦人 争当雷小锋”2023年春季开学典礼。老师们现场为优秀学子颁发新春五福卡。伴随着“健康福”“和谐福”“荣誉福”“成长福”“快乐福”的美好祝愿，同学们精神昂扬迎接新学期，开启新的征程。（孙竞、李依环、王雅蝶、邹乐、肖璐欣、周雯、刘颖婕）