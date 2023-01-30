人民网北京1月30日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，教育部日前发布关于共同抵制面向中小学生违规竞赛活动的提醒。教育部指出，凡未列入教育部公布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》的均属违规举办的“黑竞赛”；所有竞赛的结果均不得作为中小学生招生入学依据，也不得作为中高考加分项目。

寒假过半，广大中小学生在家长的陪伴下锻炼身体、培养兴趣、敬老孝亲、劳动实践，正在收获有意义的假期。但同时发现，有人借寒假之机违规举办竞赛活动。比如，某微信群散布大年初六线上举办“希望数学”违规竞赛消息。对此，教育部会同有关部门进行了严肃查处，相关机构已发布没有参与举办违规竞赛的声明。

此外，教育部指出，有关公司和个人通过公众号、微信群等方式散布“考试获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属违法违规行为，不仅加重学生负担、损害孩子身心健康，而且涉嫌诈骗。希望广大学生和家长理性看待参加竞赛的意义和价值，共同抵制违法违规“黑竞赛”。

教育部表示，各级教育行政部门将会同有关部门严厉打击违规竞赛，切实减轻学生假期负担，维护群众合法权益。欢迎全社会参与监督，共同维护良好育人环境。

图片来源：微言教育微信公众号

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