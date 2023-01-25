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湖北返乡医学生支援农村医疗机构

2023年01月25日12:27 | 来源：中国新闻网
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卢丹妮定期上门为包保户测量血压。　郭晓莹　摄

1月21日清晨，在湖北省当阳市庙前镇李湾村，“裹”得严严实实的卢丹妮沿着村道骑车5分钟到达村卫生室。她脱下帽子和手套，整理好头发，穿上印有“当阳志愿者”字样的红马甲，开始和乡村医生应梅香一起值班，度过一个特别的除夕。

卫生室依然忙碌，不时有老人前来就诊。诊室里，一张长凳几把矮椅，两人把炉桌烧得暖暖的。

卢丹妮在村卫生室整理药品。　郭晓莹 摄

卢丹妮是寒假返乡的三峡大学科技学院护理专业三年级学生。1月上旬，当阳市招募返乡医学院校大学生支援医疗机构，参与重点人群健康监测和健康服务，协助医护人员开展就医咨询和健康巡诊等工作。卢丹妮第一时间报名，成为李湾村卫生院的志愿者。

由于尚未毕业，不具备从业资格，卢丹妮主要从事信息登记、测量体温和血压、整理药品等一些基础性的协助工作，更多的时候，她则是静静地站在应梅香的身边，认真观察和学习。应梅香也很喜欢这个颇为文静的徒弟，悉心教导。

应梅香说，该村卫生室主要服务李湾村及周边村2000多人，老人居多。“丹妮来了以后，做了很多事，帮了很多忙。”

像卢丹妮这样“下沉”到基层医疗卫生机构的医学生并非个例。三峡大学、三峡职业技术学院发起医学院专项返家乡社会实践活动，鼓励返乡的医学生在各地的基层医疗卫生机构开展志愿服务。

王陈思协助老人就诊。　郭晓莹 摄

王陈思是三峡职业技术学院临床医学一年级学生，1月初，她到当阳市坝陵街道卫生院报到上岗，成为一名见习生，在注射室开展服务工作。

“这是我第一次在一线直面患者，有些紧张慌乱，害怕出错。”王陈思说，上岗时，她虽有充分的思想准备，但由于没有经验，还是有些“手忙脚乱”。

经过20多天的历练，王陈思如今已适应了注射室的工作，她要求自己“多听多问多观察，尽己所能协助医生诊疗，帮助患者缓解症状”。

王陈思在整理医疗用品。　郭晓莹 摄

记者从三峡职业技术学院获悉，该校共有1143名医学生在基层医疗卫生机构报到上岗，覆盖千余个基层医疗机构。这些返乡医学生配合当地卫生医疗机构进行预检分诊、基础检查、拔针换药、病例整理、康复理疗、床铺整理、医疗废物处理等工作。

据当阳市坝陵街道卫生院院长孙磊介绍，目前已有多名返乡医学生在该院镇村卫生机构见习。“在目前大量人员返乡，人口流动性增强的情况下，这些医学生能够来为农村医疗机构‘搭把手’、出份力，在一定程度上缓解了医护人员的压力。”孙磊表示，农村医疗卫生事业的发展亟待年轻人参与。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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