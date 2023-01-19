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教育部明确直播类在线教学平台安全标准

2023年01月19日15:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月19日电 （记者李依环）近日，教育部研究制定《直播类在线教学平台安全保障要求》（下称《要求》），规定了直播类在线教学平台的安全合规要求、安全功能要求及数据安全要求，并作为教育行业标准予以发布。

直播类在线教学平台主要包括三类：第一类是专门针对学校直播教学活动开发的技术平台，如各级教育行政部门、各级各类学校自建的技术平台；第二类是社会第三方为教育开发的技术平台，具备直播教学的功能；第三类是社会第三方为视频会议、直播等场景开发的技术平台，可以支持直播教学活动。

《要求》规定，直播类在线教学平台应委托专业等级保护测评机构定期开展测评，并提供网络安全等级保护测评报告。平台应具备完善的身份认证功能，应支持双因子认证、设备认证和实名认证。账号信息的注册、使用和管理应符合《互联网用户账号信息管理规定》的要求。

此外，直播类在线教学平台应支持对违规账号实行权限限制；应支持直播教学活动管理者创建黑名单，并将特定用户拉入黑名单。平台还应支持与用户提供的统一身份认证平台对接，实现用户身份的动态同步。

在教学互动管理方面，《要求》明确，直播类在线教学平台应具备对开启视频、开启语音、手写批注、屏幕共享、文件共享、文字输入等教学互动权限进行单独控制的功能。同时还应至少具备以下一键控制功能：一是“一键暂停”功能，一键禁止所有教学互动权限功能，且禁止后学生无法自主开启，该功能应始终保持在直播教学界面的显眼位置；二是“一键关停”功能，发生网课安全事件且不可控时，一键结束直播教学活动，在用户授权后同步。

(责编：何淼、孙竞)

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