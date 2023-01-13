近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。根据《意见》精神，职业教育体系将实现全方位的深度革新，将更加注重服务学生的全面发展，更加注重服务经济社会发展。职业院校在传承工匠精神、培养“非遗”传人方面发挥着举足轻重的作用，《赓续文脉的传人》系列报道遴选了相关典型人物故事，用事实讲述职业教育在赓续传统文化中的重要作用。

“国家中式面点二级技师”“高级烹调师”“佛山市技术能手”“顺德区技术能手”“职业技能大赛烹饪赛项面点组广东省金牌厨师”“广东省技能大赛中职面点组第一名”……很难想象，这些荣誉的主人竟是一名年仅23岁的年轻小伙。陈小东来自广东，是佛山市顺德区中等专业学校的一名年轻教师，学厨7年以来，创造了许多兼具风味与文化特色的美食，其中，将岭南非遗标志醒狮与广式油酥点心结合起来的“岭南醒狮稣”更是走红网络，赋予了国潮面点新的生命力。

勤能补拙，打破“中职生”刻板印象

陈小东的父亲是一名川菜大厨。然而，即使成长在这样的“厨艺世家”，但他从小都没学过做菜。初中时，班里曾组织同学们去野炊，要求每位同学自己提前做好一道菜一同分享。陈小东发现，野炊时，只有自己做的菜“无人问津”。从那时起，自己便有了想要系统学习做菜的念头。初中毕业后，他选择入读了某职业技术学校的烹饪专业，开启了“学厨”之旅。

学厨刚开始的时候十分枯燥，学生们需要花大量时间反复练习各项基本功，如切菜、揉面、抛锅等，这对于自小就学东西慢的陈小东来说，无疑是一项艰巨的挑战。“别人一下就学会的技能，我要花上2-3倍的时间好好琢磨。”由于之前一直学业不精，来到中职后，陈小东不想在技能成绩上差人一等，于是暗下决心要勤能补拙、笨鸟先飞。

为了弥补臂力不足引起的抛锅手抖问题，陈小东时常利用休息时间跑到实训场吊吊环增强臂力，并用装满沙子的铁锅反复练习，甚至曾因噪音过大被宿舍楼内休息的同学投诉过。他的师傅知道此事后，对他进行了非常严肃地教导。

课后加练没有得到师傅的理解与认可使小东有点受打击，但小东依旧会拼命挤出课余时间苦练各项烹饪技能。后来他发现，每次自己留下来加练时，操作台上都会放着一瓶水，默默彰显着“刀子嘴豆腐心”师傅对自己的鼓励。

这位帮助过陈小东的师傅姓宋，现在回忆起来，他依然很感激宋师傅对自己的鞭策与鼓舞，尤其是他以亲身经历教会陈小东的人生道理。“后来我才知道，我们宋师傅早年间是从计算机专业转行到烹饪的，在这个行业一干就是20年，果然热爱一样东西的话，从什么时候开始学习、追赶，都不算晚。”陈小东说。

热爱可抵岁月漫长

在中职学厨时，每学年都有明确的学习任务：第一年练基本功，第二年开始接触到一些经典粤菜，如咕咾肉、家乡酿鲮鱼等，第三年开始同学们到企业里实习。步入社会工作了一段时间后，陈小东才渐渐发觉读书的重要性，于是决定继续深造学历，自学考取了顺德职业技术学院的大专和韩山师范学院烹饪营养与教育专业的专升本。

后来在大学里，陈小东接触到了其它菜系，包括中餐、西餐和中点、西点，遇到了自己想要深耕的方向——稣点制作。一开始，学校里教稣点的老师认为他的身体条件不适合做这个，“180的大个子，大手大脚，很难做精细活儿。”但是由于真的很感兴趣，陈小东没有轻易放弃，而是决定克服硬性条件苦练捏面技艺。因为他觉得，热爱的事情就要把它做好，而且不光要知道怎么做，还要“知其然，知其所以然”。

对于陈小东而言，菜品的制作不光要追求口感，还要讲究食物的外观和内涵，“把菜做成艺术品”。他认为这样才能体现一位厨师的价值与意义，赋予菜品持久的生命力。

苦练一技之长，重振国潮面点

机缘巧合下，陈小东在网上刷到了善做中式稣点的沈阳点心大师武师傅，便去跟他拜师学艺。武师傅不吝赐教，传授了他多年来制作稣点的经验。这位师傅十年来一直潜心研究中式稣点，他的亲身经历也让陈小东备受鼓舞。

历经“开窝、揉面、开酥、冷藏、切酥、拼酥、包馅、组装、油炸、点睛”10道复杂工序，一枚精美漂亮的“岭南醒狮稣”才得以栩栩如生。制作出这道点心后，很偶然的机会，陈小东把制作“醒狮稣”的过程录制成视频发在网上，很快就爆火“出圈”，获得了百万点赞。

从视频来看，陈小东做的“狮头”绒毛细密、根根分明，笑口常开，配色讲究，还有犄角、眉毛、卧蚕、眼珠等小细节。连传统狮头非遗传承人黎婉珍都表示称赞：“年轻人用狮头形象做的点心证明了老祖宗留下的文化遗产还可以迎来人们的热捧。”

“岭南醒狮稣”作品图。受访者供图

“醒狮稣”火了后，陈小东被冠以“国潮面点大师”称号。经过之前多年的积累，陈小东在制作和改良各色经典菜品上已然触类旁通。于是他尝试将豫剧元素与广式稣点结合在一起，制作出了精美绝伦的“刀马旦头戴稣点”，同样走红于网络，获得了许多年轻人的点赞与喜爱。

陈小东认为，年轻人的接受和喜爱是中国美食走向世界的第一步。“如何做到创新但不忘本，用新颖好玩的方式把我们国家固有的好东西展现出来，吸引更多年轻人的关注、了解、传播与传承，是我想干的事情。”陈小东说。

“刀马旦头戴稣”作品图。受访者供图

持之以恒努力，心无旁骛逐梦

陈小东的部分新派面点作品。受访者供图

目前，陈小东在短视频平台的点赞已超百万，拍摄视频的风格也逐渐形成体系，有其他同行来找他学习如何制作稣点，也有很多综艺节目邀请他登台表演。他还曾受邀在澳门23周年回归表演上作为新派国潮稣点大师，代表顺德表演他最拿手的“醒狮稣”。

这些经历在旁人看来是成功的象征，但陈小东却陷入了思考：“我好像变得麻木了，虽然在一件事上比较成功，但离我的人生目标却越来越远了。”在厨艺方面，陈小东是有理想有抱负的年轻人，他不满足于在众人的追捧和簇拥中一遍遍重复自己的拿手绝技，而是希望自己可以像以前一样潜心钻研出不同的菜品，并且向大家展示出来。

未来，陈小东打算继续深造学习，目前他已读完了本科，准备考取扬州大学烹饪专业的硕士，学习更多餐饮管理、菜品研发、菜单设计等开店所需知识。而在这之前，他将继续在佛山市顺德区中等专业学校任教，努力培养更多优秀的烹饪人才，将自身绝学传递下去。

在佛山市顺德区中等专业学校的帮助下，陈小东开设了“东厨工作室”，以培训目的为主，带领学生一起制作国潮面点，通过自身技艺将学生们脑海中天马行空的想法付诸实践。学校的其他老师也为其出谋划策，帮助他进行中西结合的菜式改良与新派国潮稣点的研发。

此外，一些优秀学生在陈小东的带领下，已获得“广东省技术能手”“金牌厨师”“顺德十佳民厨”“顺德区技术能手”“佛山市技术能手”等称号。看到越来越多年轻人主动了解、喜爱、从事中餐中点的制作行业，是他所喜闻乐见的事。（朱青城、王姝静、王鸣璇）

(责编：李依环、熊旭)