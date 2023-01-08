原标题：2023年内地高校招收澳门保送生考试举行

澳门特区政府教育及青年发展局7日发布消息称，2023年内地普通高校联合招收澳门保送生考试，7日在澳门教业中学举行。今年内地来澳门招生高校数量、保送名额、报考人数均创历年新高。

据介绍，因应澳门特区政府配合《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，提出发展四大产业及培养理工类人才的需要，内地普通高校联合招收澳门保送生考试得到教育部及内地高校的鼎力支持，今年共有109所高校来澳招生，较去年新增7所知名的理工类专业高校和2所中外合办高校。内地高校共提供1339个保送名额，澳门共计推荐1416名学生参加考试。今年内地来澳门招生高校数量、保送名额、报考人数均创历年新高。

为确保考试能在疫情下顺利举行，教青局制定相应措施，并与内地高校、澳门中学及考生建立联络机制，确保考生不会因疫情及个人身体原因而不能参加考试，以确保澳门学生的升学机会。另外，教青局透过联络机制，安排红码学生居家以线上方式进行考试，而其他考生则须到现场应考。

联校保送考场设有体温监测设备，并设医护及隔离设施，所有考生须佩戴N95或同级别的口罩应考，有序登记进入考场。今年联校保送采取错峰方式进行考试，以控制各时段在场考试学生的总人数。

首轮保送考试结果将于8日上午8时公布，未获录取的学生可于8日上午8时至下午3时透过保送生报考系统参加征集志愿，向尚有保送名额的高校争取保送机会。征集志愿考试将在8日晚上6时至9时在教业中学举行。(记者 李亚南)

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