习近平总书记在新疆大学考察调研时指出：“育人的根本在于立德。要坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”党的二十大报告中对“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作出全面部署，要求“坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”。贯彻落实党的二十大精神，要求我们在实际工作中围绕立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深刻把握育人的根本在于立德关键内涵，培养好学生的六个能力。

人才是培养出来的，人才是学出来的，人才更是磨砺出来的。青年医学生，正处在人生关键时期，更应该注重政治定力、学习能力、服务能力、教研能力、团结能力、管理能力的培养。

培养过硬的政治定力。能力和定力是历练出来的，要让学生树立远大的共产主义理想，坚定为共产主义奋斗的信念，锤炼高尚的政治品格和人格。中华民族从站起来、富起来到强起来，是一代又一代共产党人带领全国各族人民奋斗出来的，全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标，更加需要青年人矢志不渝的奋斗，更需要保持政治定力，不能因一时的学习、工作和生活遇到挫折和困难而动摇或改变，要时刻警醒和明白保持政治定力是个人发展的根本。

培养过硬的学习能力。活到老，学到老，终身学习能力是不断取得进步、提高的必然过程。能力是学出来的，更是实践出来的；能力是培养出来的，更是历练出来的；能力是逼出来的，更是检验出来的。让学生养成课堂学习、向同学学习和向老师学习的习惯，也要养成学习中思考、实践中学习的好习惯。

培养过硬的服务能力。为人民服务，为人民谋幸福，是我们培养学生的责任和使命，要培养学生成为一专多能的综合人才，要培养坚定信心、人民至上、扣好从医的第一粒扣子的合格医生、要培养找准定位、服务至上、答好为医为师的职业考卷的好医生好老师；更要培养精益求精、终身学习的人民健康卫士。

培养过硬的教研能力。“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”提出了明确奋斗目标，综合人才观需要有过硬的教研能力，老百姓健康服务、学科建设、人才竞争、个人事业发展和高质量发展更需要过硬的教研能力。作为医学生，必须从现在起练就过硬本领。我们在科研的许多方面跟发达国家相比还有很大差距，还有许多未知的和已知的难题在影响甚至威胁人类安全，需要一代又一代人的努力拼搏，需要我们把别人喝咖啡的时间用在学习上，把别人玩游戏的时间用在研究上，把别人抱怨的时间用在思考上。

培养过硬的团结能力。学科的交叉化、中心化、协同化，需要人人分工协作，单位的发展和社会经济发展需要各部门各团队协作，团结就是力量，要培养学生懂团结、会团结、能团结的能力，不抱怨、不放弃、不懈怠，更不能被抛弃；依靠自己、依靠团队、依靠组织、更要靠团结奋斗。

培养过硬的管理能力。过硬的管理能力主要有三个方面，首先是自我管理能力，要培养学生学会自我管理，提高在生活、学习和工作上的自我管理能力；其次是团队管理能力，要懂管理、会管理，培养精专业、善管理的能力，最后就是接受和服从管理的能力，任何个人都是一个组织、团队、单位的成员，要服从于组织、团队、单位，更要服务于人民。

育人的根本在于立德，关键内涵是能力培养。新时代，作为老师应该提升教育教学综合能力。作为学校，应该为老师教学搭建好平台，为学生学习提供更多机会，形成良好的氛围和环境。

（作者：刘新功，系杭州师范大学附属医院临床医学院党委书记、教授）

(责编：何淼、郝孟佳)