人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

深刻把握“育人的根本在于立德”

2023年01月04日08:52 | 来源：光明日报
小字号

习近平总书记在新疆大学考察调研时指出：“育人的根本在于立德。要坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”党的二十大报告中对“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”作出全面部署，要求“坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”。贯彻落实党的二十大精神，要求我们在实际工作中围绕立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深刻把握育人的根本在于立德关键内涵，培养好学生的六个能力。

人才是培养出来的，人才是学出来的，人才更是磨砺出来的。青年医学生，正处在人生关键时期，更应该注重政治定力、学习能力、服务能力、教研能力、团结能力、管理能力的培养。

培养过硬的政治定力。能力和定力是历练出来的，要让学生树立远大的共产主义理想，坚定为共产主义奋斗的信念，锤炼高尚的政治品格和人格。中华民族从站起来、富起来到强起来，是一代又一代共产党人带领全国各族人民奋斗出来的，全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标，更加需要青年人矢志不渝的奋斗，更需要保持政治定力，不能因一时的学习、工作和生活遇到挫折和困难而动摇或改变，要时刻警醒和明白保持政治定力是个人发展的根本。

培养过硬的学习能力。活到老，学到老，终身学习能力是不断取得进步、提高的必然过程。能力是学出来的，更是实践出来的；能力是培养出来的，更是历练出来的；能力是逼出来的，更是检验出来的。让学生养成课堂学习、向同学学习和向老师学习的习惯，也要养成学习中思考、实践中学习的好习惯。

培养过硬的服务能力。为人民服务，为人民谋幸福，是我们培养学生的责任和使命，要培养学生成为一专多能的综合人才，要培养坚定信心、人民至上、扣好从医的第一粒扣子的合格医生、要培养找准定位、服务至上、答好为医为师的职业考卷的好医生好老师；更要培养精益求精、终身学习的人民健康卫士。

培养过硬的教研能力。“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”提出了明确奋斗目标，综合人才观需要有过硬的教研能力，老百姓健康服务、学科建设、人才竞争、个人事业发展和高质量发展更需要过硬的教研能力。作为医学生，必须从现在起练就过硬本领。我们在科研的许多方面跟发达国家相比还有很大差距，还有许多未知的和已知的难题在影响甚至威胁人类安全，需要一代又一代人的努力拼搏，需要我们把别人喝咖啡的时间用在学习上，把别人玩游戏的时间用在研究上，把别人抱怨的时间用在思考上。

培养过硬的团结能力。学科的交叉化、中心化、协同化，需要人人分工协作，单位的发展和社会经济发展需要各部门各团队协作，团结就是力量，要培养学生懂团结、会团结、能团结的能力，不抱怨、不放弃、不懈怠，更不能被抛弃；依靠自己、依靠团队、依靠组织、更要靠团结奋斗。

培养过硬的管理能力。过硬的管理能力主要有三个方面，首先是自我管理能力，要培养学生学会自我管理，提高在生活、学习和工作上的自我管理能力；其次是团队管理能力，要懂管理、会管理，培养精专业、善管理的能力，最后就是接受和服从管理的能力，任何个人都是一个组织、团队、单位的成员，要服从于组织、团队、单位，更要服务于人民。

育人的根本在于立德，关键内涵是能力培养。新时代，作为老师应该提升教育教学综合能力。作为学校，应该为老师教学搭建好平台，为学生学习提供更多机会，形成良好的氛围和环境。

（作者：刘新功，系杭州师范大学附属医院临床医学院党委书记、教授）

(责编：何淼、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部