原标题：善教乐学“思政课” 润心立德育新人

学生们讲述“草原母亲”都贵玛的感人故事。资料图片

内蒙古自治区各学段全部使用国家通用语言教材。呼和浩特市玉泉区民族实验小学的学生们领取新教材。资料图片

近期，在内蒙古自治区各大中小学，一支由学校优秀思政课教师组成的北疆青年讲师团，正把党的二十大精神送进课堂——

在呼和浩特市新城区新华小学，自治区青少年民族团结教育实践中心副主任刘颖结合党的二十大精神以及神舟十五号、十四号乘组“太空会师”节点，讲授思政课《最好牧草为航天 长大也做“摘星人”》，1400名师生线上听课；

在内蒙古工业大学，能源与动力工程学院教授、班主任侯雷在分享抗疫故事时说，讲好思政课十分重要，要引导学生理解伟大抗疫精神的丰富内涵，深刻体悟中国共产党人的精神谱系是我们党、国家和中华民族的宝贵财富；

在库伦旗第二中学，来自通辽市委党校的赵淑芳讲授《让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花》，学生们受益匪浅……

同时，2022年11月以来，内蒙古各高校开展了“讲红色故事”“唱响红歌”云端接力赛。学生们把“三千孤儿入内蒙”“齐心协力建宝钢”等党史故事，创作成音视频作品在网上展示，展现了莘莘学子学党史、强信念、跟党走，赓续红色基因、激发爱国心、强国志的时代风貌。

2022年3月5日，习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调，铸牢中华民族共同体意识，既要做看得见、摸得着的工作，也要做大量“润物细无声”的事情。

2019年7月，习近平总书记在内蒙古考察并指导“不忘初心、牢记使命”主题教育时强调，要高举各民族大团结旗帜，全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，践行守望相助理念，铸牢中华民族共同体意识，把各族人民紧紧团结在党的周围，共同守卫祖国边疆，共同创造美好生活，在新时代继续保持模范自治区的崇高荣誉。

兴贤育才，为政之先务。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培，扣好人生的“第一粒扣子”。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，思政课作用不可替代，思政课教师队伍责任重大。党的十八大以来，内蒙古认真贯彻落实习近平总书记关于思政课的重要论述，以“四史”教育和“铸牢中华民族共同体意识”为主线，在大中小学推进思政课一体化建设和布局；大力培养提高思政课教师队伍素质，创新思政课教学内容和方法，善教乐学，为党育人，为国育才。

为“大思政”立柱架梁 激发“铸魂师”职业自豪与荣誉

内蒙古师范大学思政课教师张瑞军的课堂很受学生欢迎。走进内蒙古师范大学，调研组观摩了他的思政课。在讲述伟大建党精神的课上，张瑞军是“总导演”，各个班级将伟大建党精神通过故事会、小剧本、小情景剧进行互动学习。通过周密策划酝酿，《觉醒年代》、井冈山、延安窑洞、焦裕禄等被学生们搬上自导自演的舞台。学生们为了表演好，认真预习、查找资料，感受历史事件的价值，揣摩历史人物的思想品格。学生们说，思政课活起来了，大家能体会到其中蕴含的世界观、人生观、价值观。

在第一届内蒙古自治区高校思政课程教学技能大赛上，张瑞军的思政课获得第一名。内蒙古出台政策，获得思政课大赛第一名的教师，有资格获得内蒙古自治区五一劳动奖章。张瑞军不仅被授予内蒙古自治区五一劳动奖章，还被提拔任用为内蒙古师范大学马克思主义学院副院长。张瑞军感慨道：“躬逢伟大时代，思政课教师大有作为！”

调研组了解到，近年来，内蒙古自治区党委、政府将思政课建设摆在党的建设和思想政治工作的突出位置，将思政课建设任务要求纳入自治区政治巡视、领导班子考核指标体系和党建述职评议的重要内容。党委教育工作领导小组加强顶层设计，先后印发《关于加强和改进中小学思想政治理论课建设的实施意见》和《关于进一步加强和改进高校思想政治理论课建设的若干举措》两个制度性文件。

岗位津贴、绩效考核、职称评定、项目申报、评先评优向思政课教师倾斜。设立思政课教师岗位津贴，纳入绩效工资管理；在专业技术职务（职称）评聘工作中，单独设立马克思主义理论类别，保障思政课教师专业技术高级岗位比例不低于全校平均水平；思政课高层次人才将纳入自治区人才引进“绿色通道”；在自治区社科规划项目、社科基金项目、教育厅人文社科研究项目等中专门设立思政课教师研究专项，并逐步增加经费投入……这一系列硬核措施从加大投入保障、深化改革创新、加强队伍建设等方面，为思政课提质提效“立柱架梁”。

内蒙古为“大思政”进行内容和操作的“三同一通”架构设定：党史学习教育与思政课建设“同频共振”；铸牢中华民族共同体意识教育与思政课建设“同心同行”；通过集体备课与培训，大中小学思政课教师“共同成长”；教材教学、教师队伍、教研科研一体化，大中小学思政课体制机制建设实现跨学段“协调贯通”。

目前，内蒙古全区共抓共建思政课意识浓厚。2020年开始，18位自治区党政领导干部到高校作形势政策报告并随堂旁听思政课，各盟市党委主要负责同志、高校党委书记和校长走入思政课堂听课、讲课成为一种制度。名家大儒进课堂、先进模范人物进课堂、学生现身讲述进课堂，学校办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围已经形成。

名师引领“同备一堂课” 思政队伍能力大提升

上好思政课，教师是关键。如何让党的创新理论成果入脑、入心，取决于思政课能不能吸引学生。针对大中小学思政课教师队伍学历专业不一、学生年龄不同的现状，内蒙古通过名师引领“同备一堂课”，对思政课教学方法进行示范培训，提高教师能力，提升思政课质量。

内蒙古在全区建设了东、中、西三个大中小学思政课教师培训基地，其中西部片区设在包头师范学院。调研组走进包头师范学院，了解思政课教师培训情况。

党的二十大闭幕后，自治区教育厅第一时间在包头师范学院举办大中小学思政课教师“学习二十大精神 同上一堂思政课”学讲研思活动。内蒙古大中小学思政课教师、高校辅导员、大学生党员、学生干部等3万余人聆听学习。

学讲研思活动邀请来自教育部高等学校思想政治理论课教学指导咨询委员会、吉林大学、武汉大学、华东师范大学、同济大学、北京第二外国语学院的专家，就党的二十大精神融入思政课教学进行了全方位、多角度的深入研讨。

在教学展示环节中，内蒙古自治区大中小学思政一体化建设指导委员会专家指导组副组长张坤、北京第二外国语学院宋振美、包头市服务管理职业学校李晓风、包钢第五中学陈璐和包头市第五中学周彦、包头市青山区一机二小李忠华、包头市新世纪民族幼儿园孔瑞英等老师分别围绕党的二十大精神融入思政课进行了精彩的教学展示。

专家们认为，本次活动第一时间将党的二十大精神融入大中小学思政课堂，做到了大中小学思政课抓手有形、受众有感、教育有效，实现了大中小学思政课一体化“螺旋上升、循序渐进”的目标。

学讲研思活动从“学”字入手，在权威专家的指导下深入研学了党的二十大精神；聚焦在“讲”上，将专家“指导讲”和各学段优秀教师“示范讲”有机结合起来；破题于“研”上，紧密结合不同学段认知规律，深入探讨如何把教材体系、教学体系有效转化为学生的知识体系、价值体系；最后落实到“思”上，引导广大思政课教师回归教学主渠道，深入思考如何更好地将党的创新理论融入教学实践。

调研组查阅培训记录发现，2022年以来，内蒙古先后举办了21场集体备课学讲活动，受众达63万人次。

呼和浩特市苏虎街实验小学思政老师武倩茹体会说：“有名师指点，教学内容和方法更加合理，更加吸引学生。各学段思政课教师迈出各自的‘一亩三分地’，跨学段交流，开阔了视野。这是个共同成长、不断提高的大平台。”

内蒙古大学马克思主义学院教授陈智说：“思政课教师进行集体备课，有利于准确理解和把握党的二十大精神，统一思想共识、汇聚集体智慧、优化教学设计、提高教学效果。”

内蒙古大中小学思政课一体化建设指导委员会专家指导组组长李春晖教授介绍，在“学党史 强学科 兴课程 育新人”“同上四史思政大课”线上共学活动中，内蒙古组织了多校联动集体备课会。会上集中研讨课程教学大纲、教学内容、教学体系，精心打磨教学重点难点，提升了课程质量。

调研组了解到，在思政教师培养培训一体化工作机制下，内蒙古各高校与当地中小学校结成“共建对子”，共同开展集体备课，实现内容方法共学共享。建成了大中小学思政课教学资源平台，及时发布和更新示范课视频、课件、讲稿和教学资源包，供高校、中小学班主任开展专题教学、班团队会使用。研发全景游学、AR仿真课程等平台，打造“青春领航分享会”“北疆云思政”“牢记嘱托 奋进北疆”“青年说”“师者说”等共建共享育人矩阵，实现了思政课资源“云分享”。

在思政教师培养培训一体化工作机制下，一批优秀思政课教师成长起来，内蒙古各高校已建成33个名师工作室，成为引领思政课提质提效的示范团队、教学骨干。

小课堂大社会 “石榴籽主线”贯到底

在党的二十大召开前，内蒙古供各幼儿园和小学的一套铸牢中华民族共同体意识的“‘石榴籽’绘本丛书”正式出版发行。丛书共12册，每册完整讲述1个民族团结进步故事。丛书聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取营养，从民族团结进步故事中选取了文成公主进藏、凉州会盟等12则故事进行创作，力求以“润物细无声”的方式教育引导广大少年儿童树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

2021年起，内蒙古加强统筹谋划，以“铸牢中华民族共同体意识”为主线推进全区大中小学思政课一体化建设，对不同学段中华民族共同体意识教育的目标、任务、内容和途径等进行明确要求，制定了《关于在全区大中小学校（幼儿园）全面深入持久开展铸牢中华民族共同体意识教育的实施方案（2021—2025）》，在学科融入、专题教育、主题实践、校园文化等方面形成丰富成果、构建长效机制，让爱我中华的种子扎根青少年心中。

自治区教育厅围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展“同上一堂课”活动——每个学期第一课，全区300多万名大中小学生一起共上一堂爱国主义教育、党史教育、民族团结进步教育的思政课，成为现象级“思政金课”。

作为学生日常思想政治教育的重要内容，如何让铸牢中华民族共同体意识教育润物无声、打动人心？用好社会资源讲好大思政课是内蒙古各地各校实践探索中共同的“法宝”。

一个周三的下午，包钢第一实验小学四年级六班的学生走进包钢集团“齐心协力建包钢”展厅进行研学实践，从一幅幅历史照片、一个个模拟场景中，寻找父辈和老师们经常讲述的那些“各族青年从祖国四面八方来到内蒙古建设边疆，各族人民手足相亲、守望相助共建美好家园”的动人故事。“从历史照片中看，当时这里物资、设备、技术等都很缺乏。真没想到，在那样的条件下能建起那么大一座钢铁厂。这真的是全国各地人民共同努力的成果！”学生王宇博感慨地说。

2021年暑期，内蒙古大学212支队伍、累计超4000名学生组成的社会实践团队，分赴陕西延安、内蒙古锡林郭勒草原、“草原母亲”都贵玛家乡等开展调研。他们深入红色展馆、革命遗址遗迹、纪念场馆、爱国主义教育基地，观看党史文献纪录片、红色电影。红色故事、革命文物、红色档案持续滋养着学子们的心田。

内蒙古师范大学深入实施培根铸魂工程，大力推进中华民族共有精神家园建设，陆续推出了“石榴籽·好声音”“石榴籽·大家谈”“石榴籽·微课堂”“石榴籽·践行动”等20余个子项目，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

科尔沁艺术职业学院教务科研处处长王晓红表示，铸牢中华民族共同体意识已经成为各类学校教师、校长培训的第一课，并且融入教育教学各环节。

培根铸魂工程永远在路上

内蒙古推进大中小学思政课一体化建设正在破题，一些经验成效具有启示意义。

循序渐进、螺旋上升式地开设思政课，是新时代思政课建设的重要任务。从打破学段壁垒、构建大中小学思政课一体化机制入手，逐步推动全区大中小学思政课在教材建设、教学内容、教学评价、教师队伍等各方面逐一破题，促进大中小学思政课一体化建设不断更新迭代。其中，集体备课起到了重要作用，它让层次不同的思政教师针对学龄不同的学生有了授课的好内容、好方法，教学效果得到提升。2021年内蒙古自治区师生思想动态调查显示，99%以上的大学生非常认同思政课的效果；98%以上的大学生非常了解党的十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革；99%以上的大学生对青年成为强国一代表示有信心。总体上，内蒙古大学生爱党爱国爱社会主义的思想基础更加巩固，听党话跟党走的决心更加坚定。

加强思政课教师队伍建设，持续加强教师配备。各级各类学校明确思政课教师配备要求，严格核定专职思政课教师岗位，优先保障思政课教师招聘，持续加强中小学专职思政课教师配备。截至2020年年底，内蒙古全区高校专职思政课教师新增190人；教师结构持续优化，49岁以下中青年教师占比74.43%，较2019年年初增加19.56%；专业水平明显提升，高级职称占比38.42%，较2019年年初增加10.42%。

让有信仰的人讲信仰，思政课教师只有自己信仰坚定，才能讲得有底气，讲深讲透，才能有效引导学生真学、真懂、真信、真用。要按照政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正“六要求”选派和培养合格的思政教师。内蒙古打造思政名师，思政课堂走向社会，就是要提高思政课的吸引力。学校也可以借用外力，争取每一节思政课都引人入胜，让学生受益终身。

铸牢中华民族共同体意识教育任重道远。要继续聚焦“有形有感有效”，按照学段特点和认知规律合理设计育人内容和形式，在中小学开展“讲故事、知中华”“国旗进班级”等活动，在大学开展“学党史、铸丰碑”“青春告白祖国”等活动，用学生听得懂的语言、乐于接受的方式开展分众化教育，开拓铸牢中华民族共同体意识教育有效载体，创建民族团结进步示范校、示范班、示范宿舍，让“五个认同”“三个离不开”思想在师生心中深深扎根。

（作者：光明日报调研组，调研组成员：记者高平、王潇，内蒙古党委宣传部讲师团赵永光，内蒙古自治区教育厅包革命、刘惠、郝文婷、孙梦云，内蒙古师范大学马克思主义学院拓俊杰）

(责编：郝孟佳、孙竞)