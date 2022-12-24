乡村振兴，人才是关键。国家开放大学自1979年办学以来，始终扎根中国大地，秉承“面向地方、面向基层、面向农村、面向边远和民族地区”的办学理念，致力于主动服务和服从于国家战略，为社会主义新农村建设和乡村振兴培养了一大批“留得住，用得上”的乡土人才，为促进教育公平、带动地域经济发展、加强农村基层组织建设、推动乡风文明等方面发挥了积极作用。同时，也向世界展现了培养乡村本土人才的中国经验、中国方案。

实用课程，培养创业致富领路人

在乡村振兴的道路上，广大青年既是追梦者，也是圆梦人，农民大学生作为新时代的“知青”，成为推动乡村产业振兴的新“引擎”。

一名“90后”青年，国家开放大学2018级农村经济管理专业学员易强强站上了第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖的领奖台。作为中国首批农特微商实践者，他的团队成功研制出了适合湖南地区种植的羊肚菌“芊炎一号”，帮助种植户大大提高了亩产量。创业成功的易强强不忘回馈家乡，以“企业+合作社+基地+农户”的利益联结机制，带动湖南省娄底市10余个村共123户贫困户种植羊肚菌，盘活土地1300余亩，为参加种植的农民年增收2万余元。

“通过在开放大学的系统学习，我不仅学到了专业的种植、养殖技术，还学习了与农业相关的市场经济、电商销售知识，让我少走了很多弯路。”易强强切切实实地感受到了学习的力量。

2004年7月，教育部启动“一村一名大学生计划”，由国家开放大学及其办学体系组织实施，至今已18年。截至2021年底，除上海、西藏外，项目覆盖内地29个省（自治区、直辖市），1513个县级学习中心。累计开设农业类、林业类、畜牧业类、食品类、工商管理类、公共管理类等29个专、本科专业（方向），招生916,189人，培养毕业生616,076人。目前在籍生21.72万人。

据国家开放大学抽样调查显示，“一村一名大学生计划”培养的农民大学生留在家乡的比例平均达到90%。浙江招收的51085名农民大学生中，有65%的人参与过创业；湖南已毕业的农民大学生中约有60%成为当地的创业致富带头人；江西2012-2016级学生创办农民合作社1109家，带动脱贫农户9651户。

提升素养，锻造基层治理主心骨

四川省自贡市沿滩区联络镇高滩村曾是省级贫困村。“以前村里基础条件差，遗留问题多，村民思想守旧闭塞，文化水品低，我经常听到村民的抱怨和不满。” 为了高滩村的基层治理和脱贫致富，村党支部书记、主任曾道群曾经失眠了无数个夜晚。

正在她苦恼无助的时候，自贡市委组织部和自贡电大联合举办了乡村振兴社区治理基层干部学历提升班，曾道群马上报名参加学习。

在国家开放大学基层党组织建设实务课上，曾道群找到了方法。一是采取“配菜式”上门服务等方式，为每位群众介绍脱贫攻坚的政策，用脱贫指示精神和重要思想打通村民的“脑门”和“心门”，从内心深处改变他们“等靠要”的思想。二是持续采用“围绕群众转、领着群众干、交给群众判”的群众工作法，为每位党员定岗定责，为每个村民分配职责，树立村民主人翁意识，群策群力、发展经济，使村务逐步走上了正轨。

“我们培养的‘农民大学生’除了学习经营技术类知识，还要学习党建、法律、思政等领域等课程。农村基层党员干部的基层党建和治理能力得到显著提升，实现了脱贫致富与基层治理的紧密结合。”国家开放大学乡村振兴学院院长李广德介绍 。

互联网+教育，打造优质学习体验

在一堂家畜解刨基础课上，老师利用AI、VR等技术，提升学生学习体验，四川开放大学学员汪其德在模拟空间查看山羊身体内部结构并进行虚拟解刨实验。“这体验实在是太难得了，我能全面的感知了解羊的身体结构、各个器官的位置关系，还能亲手进行解剖，这对我饲养南江黄羊太有帮助了。” 汪其德说。

国家开放大学发挥“互联网+教育”优势，探索将人工智能、5G、大数据等信息技术融入教学、教务等环节。利用AI技术为学生制定专属学习计划，精准推送优质教育资源，强化学习支持服务，自动开展学习测评等。2021年4月，“一村一名大学生计划”获得联合国系统内教育信息化最高奖项——哈马德·本·伊萨·哈利法国王2020年度教育信息化奖。

利用现代信息技术，搭建学习平台助力学生自主学习。2012年5月21日，国家开放大学首个云教室投入使用。截至目前，国家开放大学在全国31个省（区、市）建设智能云教室538间，建成数字化学习资源示范点236个。学校还采用“自助为主、人工为辅”的方式，形成教师、学生互动的知识图谱，提供全方位智能支持服务。目前，已建立知识语料库，每天通过智能引擎系统处理农民大学生问题3000多条。

“未来，国家开放大学将升级信息技术应用，促进互联网+教育创新发展，为更多的农民提供更多的机会、更好的学习资源和教育教学服务，助力乡村振兴战略实施，让更加公平更有质量的教育成为可能。”国家开放大学党委书记、校长荆德刚说。

因地制宜，创新乡村人才培训新模式

“干给村民看、帮着村民干、带着村民赚”这是开放大学乡村振兴班学员、四川省成都市蒲江县寿安街道吕石桥村党支部书记白蓉华通过学习实践悟出的乡村振兴和致富密码。白蓉华尝到学习甜头，要求村两委成员全部参加了学习，提升学历，帮助吕石桥村成为了省乡村振兴示范村。

成都开放大学乡村振兴学院蒲江分院以寿安街道为出发点，开创了乡村振兴人才培养镇（街）办学新模式。四川开放大学18个市州依托当地开放大学开展农村带头人学历提升教育。山西开放大学开展项目“农干工程”，安排3万名左右农村干部接受大专以上在职学历教育。

探索形成了“公共基础课+专业基础课+专业课+综合实践课+通识课+‘三农’特色课”的模块化课程体系。不断加强教学的针对性、实效性，坚持够用、实用、管用原则，专门设计制作经济适用的课程“学习包”“送教下乡”“就地取材”，开展 “面对面、手把手”的实践教学。

同时，国家开放大学建立了以学校减免和奖励、政府资助与个人自费相结合的农民大学生经费保障机制。同时，通过援建计算机机房、云教室、书屋，免费搭建网络学习平台，提供社区老年教学资源等方式，有效开展学历和非学历教育项目，加强贫苦地区地基建设，探索教育精准扶贫模式。 （郝孟佳、易鑫）

(责编：李依环、熊旭)