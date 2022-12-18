12月17日，中南大学湘雅二医院桂林医院揭牌仪式在临桂院区举行。这是广西首个获批建设的国家区域医疗中心，对优化医疗资源配置、促进地方发展、减少患者异地就医、更好满足人民群众医疗健康需求具有重要意义。

2021年9月，广西壮族自治区人民政府、桂林市人民政府与中南大学湘雅二医院签订《共建国家区域医疗中心框架协议》，明确以中南大学湘雅二医院作为输出医院，以桂林市第二人民医院作为本地依托医院，在原桂林旅游综合医院项目地块上，挂牌“中南大学湘雅二医院桂林医院”，并成功入选第三批国家区域医疗中心建设项目。

揭牌仪式上，中南大学副校长、湘雅二医院院长黎志宏表示，湘雅二医院桂林医院结合桂林打造世界级旅游城市的目标愿景，将建成高水平临床诊疗中心、高层次人才培养基地、高水准科研创新与转化平台，将为“健康中国”建设提供“广西壮族自治区”样板和“中南大学湘雅二医院桂林医院”样板。

目前，中南大学湘雅二医院桂林医院正式挂牌，医院实行一院两区，临桂院区预计2023年底正式投入运行；原桂林市第二人民医院将作为叠彩院区运行，增派湘雅二医院数十名专家长期入驻开展诊疗和指导，提升医院综合服务能力。

桂林市委书记周家斌致辞时称，打造桂林世界级旅游城市，需要一流的医疗卫生服务体系，需要大力发展医美产业。将以此次揭牌仪式为新的起点，进一步加大国家区域医疗中心建设力度，持续深化与中南大学湘雅二医院在人才、技术和管理等方面合作，推动医院尽快运营，加快提升桂林区域医疗整体水平，让广大人民群众享受到更高水平的医疗服务保障。

据了解，中南大学湘雅二医院桂林医院以国家心血管病区域医疗中心设置标准建设，以心血管学科群为中心，同步建设移植、危急重症、外科尖端技术、肿瘤血液等八大支撑学科群的“1+8”学科发展模式。医院启用运营后，初期建设床位800张，3年内实现全院正式运营，并达到国家区域医疗中心验收标准，让桂林市广大患者在家门口就能享受国家级的诊疗服务，极大缓解群众“就医难”问题。

当天揭牌仪式后，中南大学湘雅二医院部分来桂专家还在叠彩院区举行了大型义诊活动，为市民提供诊疗服务。(赵琳露 唐清)

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