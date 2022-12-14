“孕妇感染新冠病毒之后几乎是不传染给胎儿的，因为母体有一个非常好的保护屏障——胎盘。”12月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰表示，孕妇感染新冠病毒后的发病率、症状、病程等情况都和普通人群比较接近，重症非常少，所以不必恐慌。

孕产妇如何做好防护避免感染？儿童发热后什么情况下需要就医？老年人感染后居家治疗该注意什么？……在抵抗新冠感染高峰和应对秋冬季节时，这些重点人群需要特别照顾，究竟应如何做好健康管理呢？与会专家一一解答。

产妇感染后能母乳喂养吗？

“对于孕产妇来说，由于去医院常规产检是必须的，预防最重要。”乔杰建议，有可能的话要坚持两点一线、到医院的时候更要注意N95口罩的规范化佩戴，尽可能预约好以减少候诊时间，注意手卫生、保持积极乐观的心态。

乔杰介绍，妇产科当前整体上也做到了较好的互联网线上咨询、远程医疗，一些不是必须去医院的产检和咨询可通过线上医疗的形式。孕产妇朋友和家属通过线上学习，也可以自己做好预防和监测。

乔杰表示，产妇如果感染新冠病毒仍可以母乳喂养。她同时提醒妈妈和宝宝在一起要注意隔离，在空间上最好和新生儿有一定的隔离，或者佩戴N95口罩。

老年人要加强观察

当前，老人如果出现了咳嗽发烧等症状，家里人会比较担心，应如何判断是在家对症用药，还是要将老人送往医院呢？

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明表示，要加强对老年人的观察，了解老年人的基础情况，包括基础心率、血压、呼吸频率、体温、外周血氧饱和度等。

“如果出现感染症状，要观察这些基础数据的变化。”李燕明说，还要观察老年人的意识状态怎么样，精神状态怎么样，大小便怎么样，进食怎么样，如果发热持续甚至有加重倾向、出现胸痛、呼吸困难、大小便失禁或者突然出现肢体不能运动、不能进食、恶心呕吐、嗜睡、基础疾病加重等症状，都需要就诊。

李燕明提示，80岁以上、没有接种过新冠疫苗、有基础疾病的高龄老人是出现重症新冠肺炎高危人群中的高危，要对他们格外重视。

儿童大多2—3天退烧

儿童感染新冠病毒后有哪些表现？如何有效帮助孩子抵御病毒侵袭？

“我们现在观察2—3天左右大部分孩子都退烧了。”北京儿童医院主任医师钱素云解释，病程一般为3—5天左右，这是绝大多数小孩的表现，出现重症的概率非常低。儿童感染新冠病毒以后的表现和成人相似，也有一部分不典型症状，包括乏力、食欲不好、呕吐、腹泻等。

钱素云介绍，当前儿童发病大部分是家庭其他成员患病以后传染给他们的。因此家长应特别注意外出回家以后要先洗手、洗脸、换衣服后再接触儿童。如果家里有发热病人要及时隔离，物品也要和儿童分开。此外，减少去人员密集的封闭场所、加强亲子沟通互动都有利于预防病毒感染。

那么，如果孩子有发烧等症状，什么情况下去医院？钱素云分享了一种最简单的区分方法——看孩子的精神状态。

“如果小孩虽然有发烧等症状，但精神挺好的，退烧以后能吃能喝能玩，这时可以在家继续观察、对症处理。”钱素云说，如果持续发烧3天以上、孩子精神不好，婴儿哭闹、烦躁、不好安抚，大一点孩子老是睡觉、没精神、脸色不好，这种情况不管体温高低都要去医院就诊。

此外，咳嗽影响到日常生活和睡眠、喘息增快甚至呼吸困难也要及时就诊，出现意识障碍、惊厥也要马上就诊。钱素云特别提醒，三个月以下的新生儿和小婴儿是特殊人群，一旦出现发热建议及时就诊。（记者 张佳星）

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