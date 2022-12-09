人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

《无限的可能—世界高等教育数字化发展报告》正式发布

2022年12月09日22:13 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月9日电 （记者何淼）2022世界慕课与在线教育大会今晚在线上召开，会上向全球发布了《无限的可能—世界高等教育数字化发展报告》（以下简称《发展报告》）。

《发展报告》由教育部牵头和指导，策划编写历时近1年，统筹国内外72所高校、机构、国际组织及政府的200余位专家学者共同参与。报告立足国际视野，全面搜集梳理了五大洲50个国家和26个国际组织教育数字化战略举措、主要经验成就和发展趋势，提出未来10—15年教育数字化发展倡议。报告体现中国特色，40余处介绍中国教育数字化系列宏观政策、战略举措和经验成就，实现了爱国主义和国际主义二者完美融合，发出中国声音、提供中国方案、分享中国经验。

《发展报告》是中国牵头编制的世界首份高等教育数字化战略报告，具有重要标志性意义。报告共分为“全球在行动”“变革与挑战”“共同向未来”三部分，全面汇聚了世界各国和国际组织高等教育数字化行动举措，凝练了九大行动共识、三大趋势和四大变革、六大挑战，面向未来，提出了六大倡议。

《发展报告》是高等教育数字化研究取得的最新理论成果。报告开创性提出了教育数字化发展转化、转型、智慧三阶段论，契合了当前数字化浪潮下高等教育数字化发展的大势，为世界各国精准地研判与预测世界高等教育整体态势，制定高等教育数字化发展战略、策略提供了重要参考。

《发展报告》创造性提出世界高等教育数字化发展指数，这是高等教育领域探索国际规则标准制定的重大突破。指标体系设计科学、理念先进，包括4个一级指标，10个二级指标，18个观测点，采取目前国际最先进多维评价技术方法，通过方阵图、世界地图、雷达图三种方式直观呈现世界高等教育数字化发展水平，实现多维精准分析。发展指数的提出对于探讨高等教育数字化发展规律、考察各国发展状况、制定未来发展策略等具有重要意义，具有重要的存史、预警、导研、资政价值，必将引领世界高等教育数字化改革发展的方向。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部