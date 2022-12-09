人民网北京12月9日电 （记者何淼）2022世界慕课与在线教育大会今晚在线上召开，会上向全球发布了《无限的可能—世界高等教育数字化发展报告》（以下简称《发展报告》）。

《发展报告》由教育部牵头和指导，策划编写历时近1年，统筹国内外72所高校、机构、国际组织及政府的200余位专家学者共同参与。报告立足国际视野，全面搜集梳理了五大洲50个国家和26个国际组织教育数字化战略举措、主要经验成就和发展趋势，提出未来10—15年教育数字化发展倡议。报告体现中国特色，40余处介绍中国教育数字化系列宏观政策、战略举措和经验成就，实现了爱国主义和国际主义二者完美融合，发出中国声音、提供中国方案、分享中国经验。

《发展报告》是中国牵头编制的世界首份高等教育数字化战略报告，具有重要标志性意义。报告共分为“全球在行动”“变革与挑战”“共同向未来”三部分，全面汇聚了世界各国和国际组织高等教育数字化行动举措，凝练了九大行动共识、三大趋势和四大变革、六大挑战，面向未来，提出了六大倡议。

《发展报告》是高等教育数字化研究取得的最新理论成果。报告开创性提出了教育数字化发展转化、转型、智慧三阶段论，契合了当前数字化浪潮下高等教育数字化发展的大势，为世界各国精准地研判与预测世界高等教育整体态势，制定高等教育数字化发展战略、策略提供了重要参考。

《发展报告》创造性提出世界高等教育数字化发展指数，这是高等教育领域探索国际规则标准制定的重大突破。指标体系设计科学、理念先进，包括4个一级指标，10个二级指标，18个观测点，采取目前国际最先进多维评价技术方法，通过方阵图、世界地图、雷达图三种方式直观呈现世界高等教育数字化发展水平，实现多维精准分析。发展指数的提出对于探讨高等教育数字化发展规律、考察各国发展状况、制定未来发展策略等具有重要意义，具有重要的存史、预警、导研、资政价值，必将引领世界高等教育数字化改革发展的方向。

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