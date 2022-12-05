习近平总书记在党的二十大上从新时代新征程国家发展全局的战略高度，擘画了教育、科技、人才事业发展的宏伟蓝图，使广大教育和科研工作者信心倍增、深受鼓舞。高校是科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的重要结合点，作为高等教育国家队成员，东南大学将始终秉承“以科学名世，以人才报国”办学理念，自信自强、守正创新、踔厉奋发，坚定文化自信、树立科学理念、提升专业素养，努力以匠心铸精品，更好服务国家发展建设，为中国式现代化注入强大动力。

坚定一流人才培养自信，全面提高人才自主培养质量。东南大学将落实立德树人根本任务，着力造就一大批国家急需的拔尖创新人才。一是坚定领军人才培养目标。全面提高人才自主培养能力和拔尖创新人才培养质量，着力提升学生的思辨力、学习力、创造力、领导力，完善优化“五育并举”人才培养体系，促进学生德智体美劳全面发展，努力造就具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才。二是落实立德树人根本任务。深化“三全育人”综合改革，持续构建“贯通·联通·融通”一体化思政教育教学体系。贯通价值塑造和思想引领，联通学科专业、教学科研、课程平台，融通育人力量和机制，构建内融教学、科研、管理、服务各线力量，外联各界精英、杰出校友的“思政育人共同体”。大力深化书院制改革，持续建好东南大学健雄、秉文、寿南等书院，助力学生全面发展、成长成才。三是完善拔尖创新人才培养体系。深化“三制五化”人才培养模式改革，构建通识教育基础上的宽口径、个性化专业培养知识体系。推进拔尖创新人才培养特区、卓越计划2.0试验区、建筑国际化示范学院、工理文医试验班等人才培养模式改革，高水平建设基础学科拔尖学生培养基地和未来技术学院。深化研究生教育综合改革，以国家需求为导向，调整优化研究生学科专业结构，大力提升研究生培养质量。

提升自主创新能力，服务国家高水平科技自立自强。东南大学将发挥优势，紧紧围绕服务国家重大战略、服务社会重大关切、服务产业重大需求，为实现高水平科技自立自强作出更大贡献。一是增强科技创新能力，服务国家社会发展需求。坚持“四个面向”，持续开展有使命、有组织、有学术穿透力的科研。强化集成攻关大平台、重大科技创新平台建设，积极投入具有战略性全局性的重大科技项目，为打造国家战略科技力量和解决“卡脖子”难题作出贡献。加强基础研究，突出原始创新。坚持服务区域创新发展，强化辐射带动作用，加快科技资源聚集，打造创新平台和新增长极。坚持服务战略性新兴产业需求，与重点行业龙头企业进行产学研深度融合。二是融入科技创新体系，加快推进有组织科研攻关。推进紫金山实验室、微纳系统国际创新中心等大平台建设，服务和助力构建国家实验室体系，积极牵头和参与建设国际科技创新中心、区域科技创新中心。培育扶持以中华民族视觉形象研究基地、人权研究院等国家级智库为代表的具有国际影响力、中国学术气派和东大气质的新型文科平台，积极构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。三是改革科技创新机制，营造良好的创新环境。树立以创新质量、能力、贡献为核心的评价导向，赋予创新领军人才更大科研自主权。发挥先进典型的力量，激励师生恪守科学道德，弘扬科学精神，勇担科技创新重任。

建强高端人才队伍，支撑世界重要人才中心和创新高地建设。党的二十大强调，“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计”。我们将坚持不懈打造人才集聚和培养战略要地，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。一是增强战略要地意识。东南大学作为国家“双一流”重点建设高校，是集聚和培养世界级高端人才的重要平台，将切实增强战略要地意识，合理布局协调发展，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，着力形成人才国际竞争的比较优势，最大限度发挥人才作用。二是坚持党管人才原则。充分发挥党委总揽全局、协调各方的优势，实施“人才服务专项计划”，成立专门机构统筹全校资源，做好人才服务工作。发挥院（系）引才育才用才的主体作用，引育一批战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年骨干与高水平人才。构建职业化、专业化、专家化思政工作队伍，引导广大教师争做“四有”好老师、做好“四个引路人”。三是强化人才梯队建设。坚持打造完整的人才梯队建设管理体系，努力形成高端人才、优秀中青年、骨干教师多层次多类别人才队伍协调发展的格局。创新引进高端人才的体制机制，加快培养战略科技人才、领军人才和高水平科研团队。优化青年教师成长机制和改革评价体制机制，为处于学术成长期的人才营造有温度的成长环境。加强管理岗、辅导员、实验、教辅等人才队伍培训，加强“至善博士后”队伍建设。四是增强改革动能。完善教师岗位分系列管理制度，建立健全多维度、立体化的考核评价体系,突出服务国家战略需求导向。探索深化薪酬体制改革，完善优化教职工社会保障机制。建立有利于各类人才成长的个性化培养和评价机制，破除校内人员合理流动壁垒。构建良好学术生态，让人才静心做学问，多出高质量成果。

（作者：左惟，系东南大学党委书记）

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