11月10日下午，海南政法职业学院的547名大一学生早早来到学校大礼堂。大家穿着整齐划一的警校学员服，等待“刘所”的宣讲。

整理好肩章和胸徽，戴好警帽，一身警服的“刘所”走上讲台，向台下的师生敬了一个标准的礼。同学们期待已久的“刘所”，就是党的二十大代表、海南省公安厅海岸警察总队第一支队红岛海岸派出所所长刘智。

党的二十大闭幕后，刘智返回海口，此后，他便忙得几乎“脚不沾地”了：既不能耽误了派出所的日常警务工作，又要入警营、登渔船、下社区、进校园，把党的二十大精神及时带回基层。

“作为一名基层民警，能够当选党的二十大代表，我深感责任在肩，使命神圣。”面对台下平均年龄仅18岁的青年学子，刘智从“最长的一次掌声”“最触动自己的一句话”“最坚定的一个想法”“印象最深刻的一件小事”讲起，并结合基层公安工作经历，与同学们交流学习党的二十大精神的收获和感悟。

党的二十大报告指出，在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善正确处理新形势下人民内部矛盾机制。刘智向同学们介绍了红岛海岸派出所践行新时代“枫桥经验”的具体做法：2019年，红岛派出所约谈辖区内存在欠薪问题的多个建设项目负责人，向他们提出严肃警告。在公安机关的监督下，辖区内约2900名工人的1.2亿元工资全部顺利发放。近年来，红岛派出所还通过“三维联调”平台，实行“警调衔接”“律师入所”，三年内高效化解各类矛盾纠纷1200余次，涉及金额累计2000余万元。2017年至2021年，红岛派出所辖区内的矛盾纠纷总量从每年1064起减少到每年568起……

“听完刘所的宣讲，我对党的二十大报告提出的‘健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能’有了更深刻理解和感悟。”学院22级应用法律系学生李想说。

“党的二十大报告提出，深入群众、深入基层，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。”刘智向学生们介绍了红岛海岸派出所创新打造的24小时无人自助服务系统。听罢警务服务永不打烊的故事，学生们豁然开朗。“解决好人民群众急难愁盼问题，一点儿也不抽象。我们现在要努力学习，增强本领，努力为群众提供更多方便。”学院22级应用法律系学生杨泽陶说。

“十多年前，我也穿着一身警校学员服在校园里学习、训练，对未来的工作与生活充满憧憬。我想通过自己的参会感悟和基层工作经历，给未来可能进入政法系统工作的青年学子们鼓鼓劲儿。”刘智说，警察这个职业，每天要为群众解决不同的急难愁盼问题，解决好了，就会有满满的获得感。

一个多月以来，刘智与同事们一道，持续推动警务工作与社会治理深度融合。通过社区民警引导孵化，12个平安类社会组织已经组建完成，共同维护社会安全。“我们推动警务工作与社会治理融合，正是在践行‘人民公安为人民’的庄严承诺。”刘智说。

（记者 王晓樱 陈怡）

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