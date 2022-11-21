人民网北京11月21日电 （记者孙竞、崔競文）18日，“千马廿行”全国高校马克思主义学院青年学子联学联讲党的二十大精神系列活动启动仪式暨首场示范宣讲活动在清华大学举行。

据介绍，该活动由教育部社会科学司指导、清华大学马克思主义学院发起、37家全国重点马克思主义学院联合主办，集中全国高校马克思主义学院青年学子的力量，开展联学共建、联合备课、联合巡讲活动，以“千马”之思策动“小马”之行，通过全国高校马克思主义学院青年学子交流互鉴，在全社会营造学习宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。

启动仪式上，教育部社科司副司长宋凌云为学生代表授旗并作动员讲话。宋凌云指出，高校思政课战线历来是学习宣传研究党代会和中央全会精神的主力军，形成了师生联学联讲联研的优良传统。他希望大家充分发挥马院师生的理论优势，打造有影响的学生宣讲活动品牌，能够原原本本吃透党的二十大精神，在学深悟透上下功夫；能够对标对表“七个讲清楚”目标要求，在讲全讲深讲到位上下功夫；能够扛起政治责任，切实保障党的二十大精神学习宣讲出实效、出成果、出人才。

清华大学党委副书记向波涛表示，积极发挥高校马克思主义学院师生的学科专业优势，以高质量的理论宣讲讲清道理哲理、传递时代先声、凝聚青年力量，对于推动党的二十大精神在高校落地生根并助力在全社会营造浓厚氛围具有十分积极的意义。希望清华大学和各兄弟高校马克思主义学院师生们一起，努力当好排头兵、先锋队，做到学讲相长，把联学联讲活动做得有声势、有特色、有实效，为学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神贡献力量。

清华大学马克思主义学院院长朱安东介绍，本次活动以“千马廿行”为名，目的就在于凝聚全国千余所马克思主义学院的力量，共同参与到党的二十大精神的学习宣讲行列当中来。他希望各兄弟高校马院能够携手合作，联合培养锻炼一支政治立场坚定、宣讲能力突出的学生讲师队伍，共同打造一批学习宣传贯彻党的二十大精神的示范课、品牌课，共同凝聚起全国高校马院师生学习宣传党的二十大精神的合力。

北京大学马克思主义学院院长仰海峰在发言中说，希望全国马院青年学子以理论的准确性来感染人，以理论的深刻性来感召人，以理论的实践性和我们的精神风貌感动人。学习研究宣传党的二十大精神是马克思主义学院青年学子的光荣使命，青年学子要在宣讲中展示出理论追求和实践品格。中央财经大学马克思主义学院院长冯秀军在发言中号召马院青年学子，做新时代的青春弄潮儿、新思想的青春传唱人、新征程的青年“马家军”。武汉大学马克思主义学院副院长刘水静认为，青年学生学好讲好党的二十大精神，要原原本本地宣讲，把握党的二十大精神的精神实质、精髓要义；要突出重点地宣讲，结合自己的专业方向、专业优势有针对性地精研精讲；要生动活泼地宣讲，讲出当代中国青年应有的自信、风采和担当。

学生讲师代表、清华大学马克思主义学院2021级博士生潘一坡谈到，“千马廿行”系列宣讲活动，是一段意义非凡的宣讲之旅、学习之旅、思想之旅。他代表全体宣讲团成员表态，将牢记“宣讲者”这一共同的身份与荣誉，用心用情做好每次宣讲。在随后进行的首场示范宣讲中，清华大学马克思主义学院2021级博士研究生车宗凯、中国人民大学马克思主义学院2019级博士研究生江烜、北京师范大学马克思主义学院2021级本科生陈飞音从青年角度出发，分享了学习党的二十大精神的心得体会。

当天的启动仪式和首场示范宣讲采取线上线下相结合的方式进行，清华大学马克思主义学院党委副书记邓喆主持仪式。记者了解到，该活动自10月份上线至今，已有近300家高校马克思主义学院注册成为承办单位。

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