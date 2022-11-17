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山西太原本轮疫情波及15所中小学校、幼儿园 全市转入线上教学

2022年11月17日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：山西太原本轮疫情波及15所中小学校、幼儿园 全市转入线上教学

　　太原市民排队做核酸。　李新锁　摄

　　近日，山西太原遭遇今年第6轮疫情，目前已波及中小学校、幼儿园15所，累计报告阳性感染者140例。16日当天，太原市中小学、幼儿园已转入线上教学。

　　太原市教育局局长李颖介绍，目前，感染者主要集中在五育中学，已累计报告阳性感染者107例，其中学生80例，教师3例，共同居住人员24例。

　　五育中学首例学生阳性病例检出后，太原市教育局第一时间启动教育系统应急处置预案，了解该生行程轨迹，通知师生和共同居住人员等感染风险较大人员就地居家隔离，做好转运和集中隔离准备工作。

　　其间，太原市教育部门及时提供已检出阳性病例的密接师生信息，配合属地第一时间启动同班级、同楼层、同考场、同合唱团、同小饭桌等感染风险较大人员转运隔离工作，在每个隔离酒店派驻一名老师负责，其余师生及其共同居住人员落实居家健康监测。对有阳性病例的学校全部转为线上教学，连续三天开展核酸一日一检。

　　针对五育中学，校方严格管控进出校园通道，严禁无关人员入校；加密消杀频次，对教室、食堂、宿舍等重点场所加大消杀、清洁和通风换气频次，确保校园环境安全；严格活动管控，除以班级为单位的教育教学活动外，其他聚集性活动一律暂停。同时要求各县(市、区)暂停校外培训机构线下教育教学活动。

　　“鉴于本轮疫情波及太原15所中学小学、幼儿园，经专家综合研判，今天上午，全市中小学、幼儿园已转入线上教学。”李颖说，各学校根据不同学段学生特点，有序开展线上教学。

　　针对住院师生，太原市教育部门已派出专人进驻医院，及时掌握了解师生学习、生活、心理状况，开展心理咨询、生活保障、关爱保护等服务，并为身体条件允许的学生开展线上教学；针对集中隔离师生，太原市教育部门每晚召开调度例会，第一时间解决师生学习生活中存在的困难和问题，同时通过线上主题班会、致师生一封信等措施，帮助师生消除焦虑恐慌情绪。

　　李颖表示，线上教学只是一种临时举措。“下一步，我们会根据疫情防控形势的变化，每天进行研判，一旦具备复课条件，将在保障校园安全的前提下，第一时间安排师生回归校园”。(记者 李新锁)

(责编：郝孟佳、李依环)

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