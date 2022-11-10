人民网北京11月10日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，近日，教育部印发《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》（下称《意见》）。《意见》提出，到2025年，中小学思政课关键地位进一步强化、建设水平全面提高，课堂活力充分激发，优质课程资源更加丰富，实践教学深入开展，思政课教师队伍专职化专业化水平明显提升，“大思政课”体系更加完善，评价机制基本健全。

《意见》提出五个方面举措：一是深化教学管理创新，着力强化思政课关键地位。依据国家课程方案，明确具体周课时，把开齐开足思政课作为严肃的政治纪律、教学纪律；落实课程教材内容和《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，注重用好时政资源；坚持把讲好道理作为本质要求，着力增强课堂教学实效。

二是丰富课程教学资源，着力解决教学辅助资源不足问题。遴选推出一批思政“精品课”，加强优质教学辅助资源包和活页、讲义等资源建设；完善思政课实践教学机制，建立一批思政课实践教学基地；拓展中小学智慧教育平台功能，促进优质资源共建共享。

三是加强教师队伍建设，着力解决教师兼职比例过高、专业能力不够强问题。统筹使用中小学教职工编制，有效保障思政课专职教师配备，并对兼职教师选配作出规范；建立思政课教师轮训制度和校外实践教育制度，鼓励支持教师进修思政教育专业、开展教学重点难点问题课题研究；在各类优秀评选工作中向思政课教师适当倾斜，大力选树先进典型。

四是完善教研工作机制，着力解决教研支撑不足问题。配齐配强专职思政课教研员，将思政课教研员培训纳入教师“国培计划”；强化专业指导与引领，建立思政课教师教研共同体，广泛开展网络教研、远程教研和跨区域教研，鼓励有条件的教研机构、中小学校与党校、高校等合作开展思政课教研工作。

五是构建大思政课体系，着力形成思政工作整体合力。要求省级教育行政部门研究制定中小学学科德育指南，充分发挥各学科的德育功能；各地各校“一校一案”研究制定德育工作实施方案，深入开展各类主题教育活动，健全家校社协同育人机制，深入开展学生心理健康教育；加强校风教风学风建设，积极创建富有特色的班级育人文化，打造清朗文明的校园网络文化。

《意见》要求，要加强党的全面领导，把提高中小学思政课质量作为重大政治任务，认真落实将中小学思政课建设情况纳入各级党委领导班子考核和政治巡视巡察的规定要求；要强化督导考核评价，把思政课建设情况作为区域教育质量、学校办学质量和学生发展质量评价的重要内容，定期对中小学思政课建设情况和教学质量进行督导评估；要营造良好工作氛围，加大正面宣传和舆论引导力度，努力形成全社会各方面关心支持办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

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