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培育一流军事医学人才

2022年11月08日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：培育一流军事医学人才

　　郭 征 空军军医大学唐都医院骨科 主任、博士研究生导师

　　党的二十大报告中提出，深化军队院校改革，建强新型军事人才培养体系，创新军事人力资源管理。这为我们军事医学院校人才培养指明了方向。

　　为战育人是军队院校的使命与价值所在。深化军队院校改革，必须坚持面向战场、面向部队、面向未来，彰显军队院校人才培养主阵地、主渠道的地位作用。我们军校教员的使命，就是要围绕实战搞教学，着眼打赢育人才，做到打仗需要什么就教什么、部队需要什么就练什么，推动人才培养供给侧同未来战场需求侧精准对接，潜心培养一批堪当大任的红色军医、卫勤战将，用一流医疗保障护佑一流军队安康。具体来说，要抓好三方面工作：

　　一是要发挥人才对强军事业的引领和支撑作用。新时代的军事医学教育，要主动适应战争制胜观念、制胜要素、制胜方式的新变化新要求，要聚焦实战、勇闯应用研究的“无人区”。拿我所从事的骨科生物材料研究来说，作为一项与战创伤救治紧密结合的研究，必须要着眼于国家当前最急迫的需求，瞄准组织工程、抗感染材料等重点方向，集智攻关，力争在高科技生物材料领域实现弯道超车、跨越发展，积聚力量进行原创性、引领性科技攻关，为我国健康事业发展、建设科技强国提供重要支撑。

　　二是要鼓励人才锻造赢得军事竞争的硬核技术。要围绕实战搞教学、着眼打赢锻技术，确保培养的人才能够打赢现代战争。因此，突破关键“技术之困”，也是解答“胜战之问”的要点。这就要求我们必须继续深化军队院校改革，建强新型军事人才培养体系。在新时代的军事医学教育中，要不断加强学科深度交叉融合，持续注重整合医工交叉融合相关学科的优势创新，围绕民生所求和战场急需开展课题攻关，努力构建基础研究、临床研究、产品研发和临床转化为一体的、“医、产、学、研”融合的创新体系，通过优势互补促进高水平科研成果的成熟和转化，加速科技向战斗力转化，为打赢未来战争提供后勤保障支持。

　　三是要搭建军地联合人才培养交流的强大阵地。军事医学院校要全面提高人才自主培养质量，强化为党育人、为国育才理念，持续不断地向军队和社会输送医疗、科研人才。要建强军地科技创新人才交流平台，推动军地高水平科技创新团队双向交流合作，紧盯战略性、前沿性、颠覆性技术领域，实施体系化、个性化、精准化培养教育，培养通用型高端科技人才，为强军兴军提供科技和人才支撑。要充分调动利用学校教医研资源和企业产业化灵活性，加强科研项目建设，提升创新能力，广泛实现医药领域成果的转化落地，突破临床重大疾病诊治难题，提高我军战创伤救治水平，为保障人民健康提供坚强科技支撑。

　　党的二十大报告指出，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队，这为当代军人吹响了强军号角、赋予了肩头重任，我们将继续努力，培育一流军事医学人才，以实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队。

(责编：郝孟佳、何淼)

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