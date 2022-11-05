11月4日，教育部召开“学习贯彻党的二十大精神 统筹推进教育、科技、人才工作”座谈会，围绕实施科教兴国战略，坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，为中国式现代化建设提供基础性、战略性支撑，听取北京大学、清华大学等15所高校主要负责同志意见建议，教育部党组书记、部长怀进鹏主持会议并讲话。部党组成员、副部长钟登华出席会议。

北京大学校长龚旗煌、清华大学校长王希勤、中国人民大学校长林尚立、北京师范大学校长马骏、中国农业大学校长孙其信、同济大学校长陈杰、浙江大学校长吴朝晖、西安交通大学校长王树国、兰州大学校长严纯华、哈尔滨工业大学校长韩杰才、中国科学技术大学校长包信和、西湖大学校长施一公、南方科技大学校长薛其坤、东南大学常务副校长吴刚、华北电力大学校长杨勇平等围绕会议主题进行发言。

与会代表紧紧围绕学习贯彻落实党的二十大精神，对党中央提出教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家中的基础性、战略性支撑的新定位倍感振奋，对教育、特别是高等教育在中国式现代化中的支撑引领作用深感责任重大；深入分析当前教育面临的新形势新挑战，剖析了拔尖创新人才贯通培养、学科专业结构调整优化、区域协调发展、大中小思想政治教育一体化建设、构建全学段STEM人才培养体系、高水平研究生培养、有组织科研、建构中国自主的知识体系、国家战略科技力量建设、数字时代教育新形态等方面存在的问题，从“跳出学校看学校、跳出教育看教育”的视角，提出了建设高质量教育体系、加强基础学科拔尖学生培养、深化卓越工程师教育改革、加强新工科新医科新农科新文科建设、加快中西部高等教育振兴、加大“双一流”建设力度、创新全链条人才培养模式、扩大高水平大学办学自主权、深化体制机制改革的意见建议。

怀进鹏在听取大家的意见建议后指出，习近平总书记在党的二十大报告中，首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，并摆放在论述“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”之后的突出位置，极具战略意义和深远影响。

怀进鹏强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指引，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。一流高校群体要增强使命感、责任感，深刻认识“三个第一”重要结合点的独特作用，充分发挥示范引领作用，深刻理解并把握好教育、科技、人才在未来发展中的重大作用。要坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，努力开辟发展新领域新赛道，主动塑造发展新动能，在战略必争领域提供新优势。要用好未来五年战略发展关键窗口期，高站位谋划、高起点推动、高标准实施，加快打造教育、科技、人才共同体，推进高水平对外交流合作，把握巩固、拓宽和深化新优势，联合组建一些国际教育合作发展组织，积极服务世界重要人才中心和创新高地建设。

怀进鹏要求，要全面贯彻落实党的二十大精神，增强信念信心、坚定底气锐气，跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼长远看教育，始终坚定发展自信、着力增强发展动能、系统提高发展效能，健全完善教育高质量发展体系，在高质量发展中开辟新领域新赛道，主动应变、求变，做人无我有的开创者、人有我优的领跑者，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育。

教育部有关司局负责人参加座谈会。

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