10月29日，“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训总结暨特色科学教师研修班启动会在北京举行。为深入学习贯彻二十大精神，协同推进教育、科技、人才工作，教育部和中国科学院全面总结2022年“全国科学教育暑期学校”工作成效与经验作法，启动“特色科学教师研修班”试点，持续提升教师科学素质，全面助力改进科学教育，大力加强创新人才培养。教育部党组成员、副部长孙尧同志，中国科学院党组成员、副院长周琪同志出席并讲话。

周琪指出，教育强是人才强的基础，人才强是科技强的保证。党的二十大报告强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。这对科学界、教育界深度融合推动科学教育工作、培养创新拔尖人才特别是青少年科技人才提出了更高的要求。中科院将与教育部携手，共同探索创新科学教育工作理念和模式，加强面向教师的科学资源供给，为创新人才培养提供支撑，为加快实现高水平科技自立自强贡献更大的力量。

孙尧对培训组织实施及成效表示充分肯定，对中国科学院大力支持教师科学素养提升工作表示感谢。他指出，要深入学习贯彻党的二十大精神，将提升教师科学素养作为推动科学教育高质量发展、全面提高人才自主培养质量、着力造就拔尖创新人才的基础。“全国科学教育暑期学校”教师培训充分体现了科教协同的特点，下一步要继续深化合作推进相关工作，结合国家教育数字化战略行动，以数字赋能创新教师研训，夯实科教兴国的师资基础。

2022年“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训由教育部和中科院合力打造，19位院士和200多位科技、教育专家参与其中，是培训规模大、层次高、示范性强的中小学教师培训活动，在拓展科学视野、普及科学知识、培养科学兴趣、提高实践能力、提高教师科学素养方面发挥着重要作用。7月20日-9月9日，12所师范大学联合中国科学院分院和院属单位在北京及11个中国科学院地方分院所在城市举办了12期培训，1244名中小学科学教师参与线下培训，并通过国家智慧教育公共服务平台“暑期教师研修”专题直播，累计点击量超过6400万次。会上，教育部基础教育教指委科学专委会对全国科学教育暑期学校培训业务成效进行了总结汇报，中科院计算机网络中心、华东师范大学、中科院武汉分院、华南师范大学分别介绍了北京、上海、武汉和广州四个分会场组织培训活动、工作经验，江苏省教育厅介绍了组织教师参训的工作情况，来自成都和兰州的的教师代表分享了参训的学习心得体会。

会议举行了“特色科学教师研修班”的启动仪式，该活动是教育部、中科院继举办全国科学教育暑期学校活动后，联合打造的又一品牌活动。今年，首次举办的“特色科学教师研究班”将在中科院行管局的统筹下，依托中科院力学所、动物所、自动化所、上海天文台、深圳先进院、昆明植物所6个科研院所的专家学者、实验场所、科学装置、博物馆等科教资源，举办6期主题鲜明、内容丰富、形式多样的特色研修班，让中小学骨干科学教师走进科研院所，深度参与科学实践，掌握科学研究方法，感受科学家精神，从而提升科学素养和科学教育的实践能力。

教育部、中国科学院有关司局和直属（院属）单位、教育部基础教育教指委科指委负责同志出席会议，有关省级教育行政部门、师范大学、中国科学院各分院及京外有关院属单位负责同志在线参加会议。

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