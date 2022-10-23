党的二十大报告就“加快建设高质量教育体系”作出明确部署。

“党的二十大报告对高等教育提出了新的更高要求，为高校改革发展提供了根本遵循和行动指南，我作为一名高校教育工作者倍感振奋、备受鼓舞。”河北大学党委书记郭健代表表示。

郭健代表介绍，十年来，学校一级学科博士学位授权点由7个增到17个，一级学科硕士学位授权点由36个增到47个，专业硕士学位授权类别由17种增到33种，学校人才培养体系更加完善、综合优势更加鲜明。十年来，学校坚持党管人才，深入实施“人才强校”战略，累计引进各类高端人才700余人，特别是跻身“部省合建”高校序列以来的五年，累计引才500余人，打造了一支以中科院院士领衔的高端人才队伍。

近年来，河北大学人才培养特色更加明显。“我们构建‘融通’育人体系，秉持‘大教学观’，推动实现学科建设与专业发展、理论教学与实践创新、通识教育与个性培育、招生培养与就业创业、思政课程与课程思政相融通。”郭健代表介绍，河北大学还深化“滴灌”思政教育模式，做到全要素、全过程、全领域培养，实现思想政治教育教学由以往粗放、低效的“漫灌式”转化为精细、高效的“滴灌式”，在学生人生“拔节孕穗期”给予点到点、线连线、面对面的教育引导，实现“浇花浇根、育人育心”。

郭健代表表示，人才培养工作首先要解决好“为谁培养人”的问题，坚持为党育人、为国育才，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。其次要解决好“培养什么人”的问题，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党的领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。更要解决好“怎样培养人”的问题，办好思政课这门落实立德树人根本任务的关键课程，推动课程思政与思政课程同向同行，落实“五育并举”，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，坚持系统观念，加强统筹规划，整合多方资源，协同多种要素，构建“大思政”育人格局。

“我们深刻认识到，党和国家对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切，对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。高校要充分认识到高等教育在中华民族伟大复兴中肩负的光荣使命。”郭健代表表示，河北大学将紧抓“部省合建”战略机遇，建好燕赵文化、生命科学与绿色发展两大学科群，深入推进“文科登峰、理工科振兴、医科崛起”三大战略，统筹实施一流人才培养、一流学科创建、一流师资建设、一流科研创新、一流社会服务、一流改革释能六项工程，打造青年学生健康成长的生态园地，打造高端人才的集聚高地，打造科技创新的重要策源地，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国贡献力量。

（记者 耿建扩 陈元秋）

(责编：李依环、何淼)