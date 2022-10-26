朱旭东

习近平总书记在党的二十大报告中强调，“建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。不久前，教育部决定实施新时代中小学名师名校长培养计划（2022—2025）（以下简称“双名计划”），旨在培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。

去年4月，习近平总书记在清华大学考察时强调：“教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。”“双名计划”是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的具体政策举措。与“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好教师标准相衔接，“大先生”作为教师教育重要目标在政策中得到明确，教师职前职后环节贯通、逻辑完整的培养目标体系更趋完善。

“大先生”的培养任务进入我国教师教育体系是时代要求。当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。我们要从党和国家事业发展全局的高度，全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，坚守为党育人、为国育才的初心和使命，努力办好人民满意的教育，在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人。教师是立教之本、兴教之源，以教育现代化支撑中国式现代化，需要在基础教育领域培养一大批“大先生”，为培养高素质人才保驾护航、施肥浇水。“双名计划”的重要意义就在于面向基础教育领域培养“大先生”，成就“大先生”。基础教育领域的“大先生”，寄托着国家、社会、学校、学生对教师身份、角色和行动的共同要求和期许。

“双名计划”首先要培养的是“名师”。作为基础教育领域的“名师”，需要懂得学生成长规律、学科发展规律、课程和教学规律以及教师成长规律，广泛涉猎基础教育领域学术思想、学术理论、学术观点，具有基础教育的大视野、大格局、大担当、大情怀、大智慧，能够充分认识到基础教育对于国家安全、民族复兴、社会和谐、人的全面发展的基础性、先导性和战略性价值，成为言为士则、行为世范的教师专业引领者，成为学生的“经师”和“人师”。“双名计划”还要培养“名校长”，让他们能够解读国家重大教育政策，尤其是基础教育领域的政策，进一步凝练教育理论，提升教育教学、办学治校能力，甘为人梯培养高素质专业化创新型的教师队伍。

教育是提高人民综合素质、促进人的全面发展的重要途径，是民族振兴、社会进步的重要基石，是对中华民族伟大复兴具有决定性意义的事业。让越来越多的教师成长为“大先生”，当好中华民族“梦之队”的筑梦人，就能为实现中华民族伟大复兴提供源源不断的人才支撑。

（作者为教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 09 版）

(责编：郝孟佳、何淼)