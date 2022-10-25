《职业教育专业简介》（下称《简介》）是介绍专业基本信息与人才培养核心要素的标准文本，是职业教育国家教学标准体系的重要组成部分。2021年，教育部发布新版职业教育专业目录，覆盖19个专业大类、97个专业类的1349个专业，专业总体调整幅度超过60%，迫切需要根据新版专业目录，通过专业简介的形式对专业内涵进行全面、系统、权威的阐释。日前发布的新版《简介》，一个显著变化是，将原“就业面向”调整为“职业面向”，更加明确每个专业对应的职业、岗位群或技术领域，旨在让内行说得清、外行看得懂，增强职业教育的竞争力、吸引力、辨识度、认可度，推动职业教育高质量发展，实现从“能就业”“好就业”到“就好业”的转变。

一是有利于增强职业教育的类型化特色。职业教育与经济社会发展联系最紧密、最直接、最广泛，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。职业教育联结产业与就业，因产业而兴，须与产业发展同频共振，双向赋能；因就业而生，要使“无业者有业、有业者乐业”，就业导向一直是职业教育的重要目标之一，劳动者知识技能乃至意愿与产业发展需要的匹配度是充分就业的重要因素。新版《简介》将原“就业面向”调整为“职业面向”，侧重于对实践技能及职业中实际工作能力的培养，是教育落实以人民为中心发展思想的体现，是促进人的全面发展的体现，是对学生终身发展负责的体现。就业为民生之本，也是经济社会发展的基础与前提。实现社会的充分就业，提高人力资源运营效率，是实现就业与经济社会良性互动的必然选择。稳定和扩大就业是社会发展的驱动力，也是职业教育发展的内在动力。职业是对一类性质相近的工作的总称，通常指个人服务社会并作为主要生活来源的工作，一种职业一般包括行业和职能两个维度，是具体而实际的。2022年的国家职业分类大典与2015年版大典相比，净增了158个新职业，总职业数达到1639个，为新职业群体搭建起更加通畅的职业发展通道，为职业教育调整专业提供了依据，为学习者选择专业提供了参考。当前，职校毕业生就业率虽高达90%以上，但存在就业后流动性大、职业结构性缺员矛盾突出等问题，很大程度上是因为专业与就业信息不够精准、对称而造成的。新的职业教育发展顶层设计，要求适应新技术和产业变革需要，深度对接职业岗位场景，突出职业岗位能力培养，有助于增强职业指导的针对性和有效性，提高学用一致率。

二是有利于彰显职业教育的辨识度。新版《简介》立足强化职业教育类型特色，增强职业教育的办学吸引力，提高社会对职业教育的认知水平，对中等职业教育358个专业、高等职业教育专科744个专业、高等职业教育本科247个专业逐一进行了简介。从内容上看，新版《简介》将原“职业能力要求”和“主要职业能力”调整为“主要专业能力要求”，按专业对应的职业（岗位群或技术领域）需求，突出强调根据典型工作任务分析出的主要专业能力要求；将原“专业教学主要内容”和“核心课程与实习实训”调整为“主要专业课程与实习实训”，具体包括专业基础课、专业核心课和实习实训环节，专业课程体系更加完整，对各学校制订专业人才培养方案的指导性更强，也为学校教育教学改革留出了合理空间；将原“职业资格证书举例”调整为“职业类证书举例”，按照职业资格证书、职业技能等级证书等进行列举，更加符合新修订的职业教育法的要求，有利于推进职业教育岗课赛证综合育人，体现了中职、高职专科、高职本科的人才培养定位区别与关联，彰显了与普通教育学科（专业）人才培养的区别与关联，更新了课程体系，拓展了能力要求，增列了实习场景、接续专业、职业类证书等，有利于提高职业教育专业适配产业升级的响应速度，为学校制订适宜的人才培养方案提供遵循、为学生报考职业院校及继续深造提供指导、为校企合作提供依据、为用人单位录用毕业生提供参考。

三是做好后续工作。在教育部统筹下，来自4600余家单位的11600余名行业企业、院校、行会学会和科研机构的专家参与其中，共同研制新版《简介》和专业教学标准，将中职、专科、本科专业简介框架统一调整为9项内容：专业代码、专业名称、基本修业年限、职业面向、培养目标定位、主要专业能力要求、主要专业课程与实习实训、职业类证书举例、接续专业举例。其中，与原中职专业简介相比，职业面向、培养目标定位、主要专业能力要求、主要专业课程与实习实训、职业类证书举例5项内容进行了调整优化；与原高职专科专业简介相比，职业面向、主要专业能力要求、主要专业课程与实习实训、职业类证书举例4项内容进行了调整优化。着力体现全局性，呈现人才培养概貌；聚焦适应性，优化职业教育类型特征；注重前瞻性，提升未来职业能力；发挥整体性，促进贯通融通培养；保持简明性，展示职业教育良好形象。

专业建设是个系统工程，下一步，国家将组织力量依据专业目录和简介，修订完善专业教学、岗位实习、实训教学条件等职业教育国家教学标准，并根据修订后的《职业分类大典》等，对接经济社会发展形势需要，进行动态更新，开展专题培训，宣传贯彻国家教学标准体系，推动教师教材教法改革，提升职业教育办学质量。各职业院校要组织学习研究专业简介，结合实际修订专业人才培养方案，优化专业定位，更新课程体系，加强科学文化与专业知识教育，组织好实习实训，通过课程教材建设、教师研修、集体备课、展示典型人才培养方案和教案等方式，深入推动教育教学改革。

（作者：曾天山，系教育部职业教育发展中心副主任）

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