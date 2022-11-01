习近平总书记在党的二十大报告中指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。这一重大论断立足中国时代发展特征和发展的阶段性特点，深刻阐明科教兴国战略的重大意义，是我们夯实全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑的重要行动指南。

坚定不移实施科教兴国战略，是我们来自百年奋斗征程的深刻经验总结。新时代10年，党的十八大提出“实施创新驱动发展战略”，党的十九大确立到2035年“跻身创新型国家前列”的战略目标，党的十九届五中全会提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，对科技和教育重视的程度持续加强，工作不断深入。此次党的二十大报告将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”单列成章，科技被摆在了国家发展全局的核心位置，科教兴国战略也被不断赋予全新的时代内涵。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。

当今世界，国际竞争新优势也越来越体现在创新能力上。谁在创新上先行一步，谁就能拥有引领发展的主动权。全球视野下，新一轮科技革命和产业变革深入发展，重大颠覆性技术不断涌现，科技成果转化速度加快。虽然我国经济总量跃居世界第二，科技整体水平有了明显提高，一些重要领域跻身世界先进行列，但引领未来发展的科技储备还有待加强，关键核心技术受制于人的局面尚待根本性改变。核心技术靠化缘是要不来的，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略已经成为我国形成国际竞争新优势的迫切要求。

科教兴国战略的关键在于高水平科技自立自强。当前，我国经济发展环境出现了变化，特别是生产要素相对优势出现了变化，旧的生产函数组合方式已经难以持续，科学技术的重要性全面上升。加快建设现代化经济体系，推动质量变革、效率变革、动力变革，都需要强大科技支撑。在这种情况下，我们必须更强调自主创新。要以科技创新催生新发展动能。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，需要实现高水平科技自立自强，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长，大力提升自主创新能力，提高供给体系质量和水平，以新供给创造新需求。

创新是引领发展的第一动力，人才是支撑发展的第一资源，创新驱动实质是人才驱动。中华民族历来具有尚贤爱才的优良传统。现在，我们比历史上任何时期都更需要广开进贤之路、广纳天下英才。我们要加强创新人才教育培养。要把教育摆在更加重要的位置，全面提高教育质量，注重培养学生创新意识和创新能力。要加强数学、物理、化学、生物等基础学科建设，鼓励具备条件的高校积极设置基础研究、交叉学科相关学科专业，加强基础学科本科生培养，探索基础学科本硕博连读培养模式。要加强基础学科拔尖人才培养，在数理化生等学科建设一批基地，吸引最优秀的人才投身基础研究。

同时，我们要高度重视青年科技人才成长，使他们成为科技创新主力军。拥有一大批创新型青年人才，是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。我们要不断发现、培养、举荐人才，为拔尖创新人才脱颖而出铺路搭桥，培养造就一大批具有国际水平的青年科技人才和高水平创新团队。

成为世界科技强国必须能够在全球范围内吸引人才、留住人才、用好人才。在大力培养国内创新人才的同时，我们要更加积极主动地面向世界汇聚一流人才，加快建设世界重要人才中心和创新高地，为海外科学家在华工作提供具有国际竞争力和吸引力的环境条件。同时，要强化激励，在全社会积极营造鼓励大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围，既要重视成功，又要宽容失败，激发科学家、科技人员、企业家的创新激情。发挥好人才评价指挥棒作用，要“破五唯”和“立新标”并举，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，为人才发挥作用、施展才华提供更加广阔的天地。

科技兴则民族兴，教育强则国家强。当前，全面建设社会主义现代化国家新征程已经开启，向第二个百年奋斗目标进军的号角已经吹响。让我们锚定实现中华民族伟大复兴这一目标，坚定不移贯彻科教兴国战略，坚定不移走科技强国之路。

（作者：陈佳，系北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、助理教授）

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