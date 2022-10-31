10月16日上午，我在学校与老师和同学们一起收看党的二十大开幕会直播，聆听习近平总书记对青年的殷切寄语，深深感受到党对青年一代的关爱与关怀。同时，我也深刻体会到自己生逢其时，有肩负的责任，更有广阔的舞台。

我的家乡贵州省松桃县，地处云贵高原向湘西丘陵过渡的中间地带，山高路远、地形起伏。地理环境极大制约了家乡发展，过去曾长期是国家级贫困县。十年来，得益于精准扶贫、乡村振兴，家乡甩掉了“贫困”帽子，教育、医疗、文体等公共服务设施越来越完善。在经济发展的同时，绿水青山不但保留了下来，而且更加美丽。家乡有更多孩子看到了外面的世界，感受到希望与力量。家乡的亲人们说，这都得益于党的好政策，是看得见、摸得着的幸福。

党的二十大报告就“推进健康中国建设”“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”作出明确部署，我心潮澎湃、思绪万千。虽然我只是一名未上岗的医学生，但也感到身上沉甸甸的责任。

记得2020年年初新冠肺炎疫情暴发，家乡松桃县也面临很大压力，当时我就在家中。由于我相较于非医学专业人士，多掌握一些防疫知识，所以在关键时候就要顶上去。我主动申请加入县疾控中心志愿者队伍，参与疫情监测工作。疾控中心24小时值班，同事们从家里带来被褥，睡在办公室，全身心投入抗击疫情工作。后来，贵州省组织援鄂医疗队，松桃县疾控中心的同事们主动请缨、冲锋在前，特别是一个个共产党员争先恐后地说“我是党员，我先上”“我是党员，必须去”，这一幕幕场景如今仍记忆犹新，他们用实际行动诠释了共产党员的先进性，也时时刻刻激励着我。

让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。作为新时代北大青年、中国公共卫生事业新生力量，我将认真学习贯彻党的二十大精神，牢记共产党员的初心使命，践行“健康所系、性命相托”的医学生誓言，发扬“青衿之志，履践致远”、越是艰险越向前的精神，用实际行动展现新时代新征程上北大青年的责任担当。

讲述人：北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系2021级博士生 杨君婷

（记者晋浩天采访整理）

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