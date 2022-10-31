习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时指出：“不能瞧不起产业工人。我们建设现代化，就要抓制造业，搞实体经济。一定要转变观念，大力培养产业工人。”在党的二十大报告中，对进一步强化职业教育的表述鲜明具体，如“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇、优化职业教育类型定位”等，这为未来职业教育的发展提供了重要指引，也有力提振了人们对职业教育发展前景的信心。

近日，教育部发布新版《职业教育专业简介》，涵盖了与新版专业目录配套的中职、高职专科、高职本科全部专业简介，覆盖新版专业目录全部19个专业大类、97个专业类的1349个专业。该版简介的发布非常及时、意义重大、影响深远。

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育。习近平总书记对职业教育工作作出了一系列重要指示，强调在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。当前，职业教育发展取得了显著成效，顶层制度设计基本形成。2014年5月，国务院印发《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》；2019年1月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》；2022年5月，新修订的职业教育法正式施行。这些制度为职业教育高质量发展奠定了政策基础和法律保障。

促进职业教育高质量发展，需要相关配套制度和实施方案与顶层设计相衔接，确保职业教育高质量发展落实落细。2021年3月，教育部印发了《职业教育专业目录（2021年）》，专业建设是职业教育高质量发展的关键，专业目录是职业院校组织教育教学的基本依据，是用人单位选人用人的重要参考，对产业发展来说，是衡量职业教育服务能力的重要观测点。可以说，新版目录深度对接了新发展阶段的新经济、新业态、新技术、新职业，对职业教育专业体系进行了系统升级和数字化改造。此次颁布的新版简介，对实施好专业目录、助力职业教育高质量发展具有重要的指导意义。

一方面，新版简介的发布有利于推动职业教育人才培养质量的提升。职业教育专业简介是介绍专业基本信息与人才培养核心要素的标准文本，是职业教育国家教学标准体系的重要组成部分。此前，中职、高职专科专业简介是分别根据2010年修订的中职专业目录、2015年修订的高等职业教育专科专业目录编制的，已不能满足当前职业教育发展的新要求。新版目录通过新增、更名、合并、撤销等方式对专业作出调整，总体调整幅度超过60%。作为专业目录更新的工作延伸，迫切需要新版专业简介的细化配套。新版简介为新版目录中的全部专业制定了详细的方案，包括职业面向、培养目标定位、主要专业能力要求等9项内容，对中职、高职专科、高职本科专业简介框架进行统一规范，为深化育人模式改革、提高人才培养质量提供基础保障。

另一方面，新版简介的发布有利于提升职业教育适应性。职业教育作为与经济社会联系最为紧密的教育类型，在国际国内复杂的环境下，必须与产业发展、市场需求、技术前沿相契合。因此，在“十四五”期间，职业教育应紧密对接新业态、新职业，为经济发展方式转变、经济结构优化、经济增长动力提升等提供人力资源支撑与专业支持。此次新版简介特别注重适应性与前瞻性，紧密对接“十四五”规划和2035年远景目标，尤其是一些新增专业紧跟人工智能、5G、区块链等新一代信息技术发展趋势，服务国家发展战略需求，助力破解“卡脖子”关键技术，推进职业教育转型升级。

新版简介的讨论研制，也是凝聚职业教育高质量发展共识的过程。正是这个过程，使职业教育专业建设、人才培养更具针对性和适用性，广泛凝聚了各方力量，形成推动职业教育大改革、大发展的合力，为新版目录和简介的落实奠定良好基础，为职业教育高质量发展提供有力保障。

随着职业教育高质量发展的顶层设计与相关配套政策更加完善、逐渐清晰、不断健全，今后关键还是要在更好贯彻落实上下功夫。职业院校要发挥好新版简介在相关专业建设和转型升级中的指导作用，深化专业简介内涵，全面制修订相应专业的人才培养方案，优化培养目标，更新课程体系，落实实习实训，更好服务产业发展。创新改革是一个永远在路上的过程，在新版简介实践过程中，要倾心听取职业院校、行业企业等各界的反馈意见，动态调适相关政策内容，不断助力职业教育高质量发展。

（作者：杨程，系国家教育行政学院党政办副主任、副研究员）

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