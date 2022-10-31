【深入学习宣传贯彻党的二十大精神】

习近平总书记所作的党的二十大报告，高举旗帜、立论定向、总揽全局、催人奋进，是全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宣言书、动员令和行动指南。报告专节阐述“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”，将科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略一体谋划、一体部署、一体推进、一体实施，立意深远、格局宏大、路径清晰，体现了我们党对时代发展大潮、国力竞争大势、现代化进程内在要求的准确把握，明确了科教兴国战略在新时代的科学内涵和使命任务，彰显了我们党以更大力度深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势的决心和气魄，为我们在全面建设社会主义现代化国家新征程上加快建设教育强国、科技强国、人才强国指明了前进方向、提供了根本遵循。

深刻理解教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家基础性、战略性支撑的根本定位

习近平总书记在党的二十大报告中把教育、科技、人才在全面建设社会主义现代化国家中的战略意义概括为“基础性、战略性支撑”，境界高远、意蕴深厚，充分体现出以习近平同志为核心的党中央对教育、科技、人才工作重要战略意义的深刻认识，反映了新时代新征程对科技、教育、人才的更强需求和更大期待。党的二十大报告提出了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的重大任务，部署了全面建成社会主义现代化强国两步走的战略安排。建成教育强国、科技强国、人才强国将在第一步率先实现，作为基础性、支撑性、先导性工程，为全面建成社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴提供丰富战略资源和创新人才储备。我们必须深刻理解教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家基础性、战略性支撑的根本定位，把教育、科技、人才工作摆在更加突出的位置。

充分认清教育是全面建设社会主义现代化国家的基础工程。马克思主义认为，工人阶级的未来乃至人类的未来完全取决于教育，揭示了教育在人类发展、社会进步中的基础作用。纵观人类社会发展史，先后经历了农业革命、工业革命、信息革命，时代越是向前，教育的作用就愈发凸显，从人类社会发展趋势来看，教育在国与国竞争较量中的地位愈发重要，没有高质量教育体系的支撑，一个国家、一个民族很难长久立足于世界民族之林，也无法走向世界舞台中央。党的二十大报告指出，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求。教育具有基础性、先导性、全局性地位和作用，对提升国民整体知识和文化素质、促进人的全面发展、增强民族创新创造活力具有决定性意义。迈上新征程，教育从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。通过教育培养造就数以亿计的担当民族复兴大任的时代新人，就能使我们党领导的中国式现代化，在风吹浪打中岿然不动，推动中华民族伟大复兴号巨轮，乘风破浪，扬帆远航。

充分认清科技是全面建设社会主义现代化国家的核心力量。重视科技的历史作用，是马克思主义的一个基本观点。马克思曾指出“生产力中也包括科学”，并且说：“固定资本的发展表明，一般社会知识，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力。”自工业革命以来，世界发生的每一次科技变革都深刻影响了世界力量格局，科学技术越来越成为推动经济社会发展的主要变量。在日趋激烈的全球综合国力竞争中，科技是国之利器。当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。无论是建成现代化经济体系，形成绿色生产生活方式，满足人民对美好生活的向往，还是拓展新领域、开辟新赛道、培育新动能、建立新优势，都离不开强大的科技，离不开高水平科技自立自强。全面建设社会主义现代化国家，必须不断向科学技术广度和深度进军，强化国家战略科技力量，力争让科技创新这个“核心变量”成为推动经济社会高质量发展的“最大增量”。

充分认清人才是全面建设社会主义现代化国家的战略支撑。功以才成，业由才广。人才是国家和民族长远发展的大计，是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的重要战略资源。综合国力竞争归根到底是人才竞争，哪个国家拥有人才上的优势，哪个国家最后就会拥有科技优势、实力优势、竞争优势。党的二十大报告指出，推动高质量发展，要构建高水平社会主义市场经济体制，建设现代化产业体系，全面推进乡村振兴，促进区域协调发展，推进高水平对外开放。这种新发展格局对人才数量、质量和结构都提出了全方位的新要求。构建新发展格局，推动高质量发展，应对激烈的国际竞争，都要求我们完善人才战略布局，加快建设世界重要人才中心和创新高地，着力形成人才国际竞争的比较优势，建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍。

深刻理解科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力的战略格局

习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。这一重要论述是对现代化建设新动能最本质的概括，深刻表明科教、人才、创新是“三位一体”的，科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略是强关联的“三脚架”，三者互有需求、互有支撑、互为补充、互有带动。

当今世界的科技竞争说到底是人才竞争和教育竞争，推动科技创新取得更大进步，需要人才的重要支撑。没有强大的人才队伍作为基础，科技创新就是无源之水、无本之木。科技水平的提高，人才资源的涵养，创新能力的激发，教育是根本、是基础。从这个意义上说，没有教育强国就没有人才强国，没有人才强国就没有科技强国，科教兴国、人才强国、创新驱动相辅相成、同向而行，有任何一个方面的短板，都会直接影响到其他两个维度的推进。教育、科技、人才必须统筹抓、一体抓，才会产生同向发力、同频共振的效果。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，我们必须坚持系统观念，坚持科教融合、创新发展的鲜明导向，不断探索教育、科技、人才协同发展的内在规律，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进“三大战略”，加快建设高质量教育体系，充分涵养人才第一资源，大力发展科技生产力，努力激发创新第一动力，形成教育链、科技链、人才链和产业链、创新链深度融合、高效循环的战略格局，着力提升科教创新体系整体效能，使激发“第一生产力”、激活“第一资源”、点燃“第一动力”相互推动、互相促进、相得益彰，汇聚起系统支撑全面建设社会主义现代化国家的强大合力。

深刻理解坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的前进路径

习近平总书记在党的二十大报告中作出“坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”的重要部署，进一步明确了贯彻科教兴国战略的核心任务，指明了大力推动教育优先发展、加快实现科技自立自强、充分发挥人才引领驱动作用的工作目标和工作重心，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国规划了清晰路径，提供了科学方法。

必须大力推动教育优先发展。教育是国之大计、党之大计。优先发展教育是党和国家长期坚持的一项重大方针。习近平总书记在党的十九大报告中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置”；在全国教育大会上强调，“坚持把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋”，在党的二十大报告又再次强调要“坚持教育优先发展”。可见，以习近平同志为核心的党中央对教育优先发展的重视是一脉相承、一以贯之的。实施科教兴国战略，要把优先发展教育事业作为推动党和国家各项事业发展的重要先手棋，在经济社会发展规划中优先安排教育发展，让教育走在发展前列，发挥教育在实现中华民族伟大复兴历史进程中的先导性作用。要坚持以人民为中心发展教育，在财政资金安排中优先保障教育投入，发展素质教育，促进教育公平，优化区域教育资源配置，统筹多种类型教育协同创新，切实办好人民满意的教育。要加快建设中国特色、世界水平的高质量教育体系，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，切实提升教育服务国家重大战略的能力，以高质量教育支撑高质量发展。

必须加快实现科技自立自强。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。像中国这样人口规模巨大的社会主义国家建设科技强国，不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平，更不能做其他国家的技术附庸，永远跟在别人的后面亦步亦趋。我们没有别的选择，必须把科技的命脉牢牢掌握在我们自己手中，走自主创新道路。实施科教兴国战略，要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持问题导向，着力突破“卡脖子”技术，聚焦重要领域关键技术，瞄准人工智能、高端芯片、能源安全等事关发展全局和国家安全的重要领域，依托新型举国体制，加快部署具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，努力在重大战略领域建立自身科技优势。要坚持国际视野，聚焦世界科技发展前沿，紧跟新一轮科技革命和产业变革新形势，以国际视野谋划和推动科技自立自强，抢占世界科技竞争和未来发展制高点，推动科技成果惠及更多国家和人民。

必须充分发挥人才引领驱动作用。致天下之治者在人才。创新驱动本质上是人才驱动。加快建设人才强国，基本前提是尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，最大限度激发各类创新主体和科研人员的积极性创造性，最大限度盘活人才资源、发挥人才效能、激发人才动力。深入贯彻科教兴国战略，必须牢牢扭住“人”这一关键要素，在管理上“放权”、在分配上“放开”、在评价上“放活”，让各类人才的创造活力竞相迸发、充分涌流。要坚持党管人才的原则，确保人才发展的正确政治方向，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民。要打造精心用才的布局，牢固树立大人才观，坚持各方面人才一起抓，用好用活各类人才，做到用当其长、用当其时、用当其位，积极发挥人才在各个领域引领驱动的重要作用。要建设用心聚才的高地，深化人才发展体制机制改革，形成具有全球竞争力的开放创新生态，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来，充分“解绑”“减负”，造就开拓进取、勇于创新的高素质人才队伍。

深刻理解办好人民满意的教育的实践要求，以更加强烈的历史主动精神筑牢国家强盛之基

高校是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，也是教育、科技和人才三大功能齐备的科教兴国战略实施的重要承载体。一流大学不仅是科技生产的重要基地，更是一流人才的富集高地，拔尖创新人才的培养园地。新时代新征程的使命任务赋予高校新的历史责任和战略使命，我们要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，在实施科教兴国战略中走在前、作表率、树标杆，当好“排头兵”，加快建设高质量教育体系，以实际行动办好让党放心、让人民满意的教育，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供有力人才支撑，以实际行动筑牢国家强盛之基。

以更加强烈的历史主动精神肩负“为党育人、为国育才”的光荣使命。党的二十大报告强调，培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。高校培养人才，首先要把正政治方向，始终把“为党育人、为国育才”当作办学兴校的核心任务，锲而不舍用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要传承红色基因，坚守中华文化立场，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，激励广大师生继承优良传统，赓续红色血脉。要全面加强思政课程和课程思政建设，坚持绵绵用力，久久为功，止于至善，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志，引导大学生做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

以更加强烈的历史主动精神承担培养拔尖创新人才的重大责任。党的二十大报告强调，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。我国拥有世界上规模最大的高等教育体系，有各项事业发展的广阔舞台，完全能够源源不断培养造就大批优秀人才，完全能够培养出大师。我们要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，深化教学改革和教育评价改革，以培养“大师”的战略思维探索自主道路和模式，更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育，造就一大批堪当时代重任的“复兴栋梁、强国先锋”。要紧扣国家战略需要，不断优化调整学科专业结构，通过“强基计划”等激活基础学科人才培养，探索对优秀学生精准培养的有效路径，完善复合交叉的拔尖创新人才培养。要打造以“四用”为遵循的新时代实践育人体系，探索高水平的科教协同和产教融合之路，让青年学生在感知前沿科技中提高解决问题的本领和能力。

以更加强烈的历史主动精神践行服务国家创新创造的时代担当。党的二十大报告强调，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局。高校具有学科齐全、融合交叉、人才汇聚、科教协同、产教融合的整体优势，是重大科技突破策源地，也是服务国家创新创造的主力军。我们要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，以国家战略需求为导向，积极开展原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。要加快“大平台、大团队、大项目、大成果”建设，以有组织科研和重大项目集中智慧、凝聚力量，增强价值引领力、思想创造力、理论创新力、文化传承力、服务贡献力。要加快建构中国自主知识体系，推动知识创新、理论创新、方法创新，不断释放基础研究、交叉研究、前沿创新的活力，在研究解决事关党和国家全局性、根本性、关键性的重大问题上拿出真本事、取得好成果。

（作者：张东刚，系中国人民大学党委书记）

(责编：何淼、熊旭)