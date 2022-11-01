报告会现场。北京教育新闻宣传学会供图

10月31日，由北京市委教育工委主办、北京教育新闻宣传学会承办的学习贯彻党的二十大精神首场专题辅导报告会举行。北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇以《深刻把握党的二十大关于教育改革发展的新战略新任务》为题作专题辅导报告，北京教育新闻宣传学会副理事长赵国伟主持会议。

北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇作专题辅导报告。北京教育新闻宣传学会供图

“过去，党的政治报告往往把教育放在民生部分，把科技放在经济部分，把人才放在党的领导部分。这次放在经济之后，作为第五部分，将教育、科技、人才统合，提出‘教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑’，充分体现了党对社会主义现代化建设规律认识的新突破，凸显了教育、科技、人才在社会主义现代化国家建设中的基础性、全局性、战略性地位。”张志勇谈到。

张志勇紧密结合党的二十大精神，从统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，统筹基础教育与共同富裕社会建设，统筹职业教育与经济社会发展，统筹一流大学与国家战略科技力量建设，统筹学校家庭社会教育，统筹教育发展和教育改革等六个方面进行了深刻阐释和深入解读。

北京教育新闻宣传学会副理事长、秘书长王宇说：“张志勇教授的报告解析透彻、论述精辟，对于我们学深悟透党的二十大精神，准确把握党中央决策部署，紧密结合教育系统特点落细落实，具有重要的指导意义。”

对外经济贸易大学党委宣传部科长刘海军说：“专题辅导报告会以首都大中小学教育为切入点进行了深入探讨、周详分析，并提出了独到见解、合理建议，恰逢其时，非常及时。我们将坚持立德树人，聚天下英才而用之，为全面建设教育强国、科技强国、人才强国而努力奋斗。”

“辅导报告让我对统筹‘三个强国’建设的重要性、紧迫性有了更加深刻的认识。作为一名高校宣传思想工作者，我将大力宣传学校教育改革创新举措、科技发展最新成果和优秀人才卓异风采，全力营造凝心聚力、干事创业、创新图强的发展氛围，让宣传工作成为学校事业发展助推器。”中国传媒大学党委宣传部副部长张旭表示。

北京青年政治学院党委宣传部干部梁岩说：“专家为我们学习党的二十大报告提供了‘教育’维度的思考。作为一名高校思政工作者，我将走近青年，充分利用好新媒体平台，将线上与线下、课上与课下、学校与经济社会发展需求相结合，更好地助力青年学生成长成才，为科教兴国、人才强国贡献智慧和力量。”

(责编：李依环、熊旭)