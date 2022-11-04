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学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团在教育系统宣讲

2022年11月04日08:50 | 来源：新华社
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新华社北京11月3日电 学习贯彻党的二十大精神中央宣讲团3日在教育系统宣讲。中央宣讲团成员，教育部党组书记、部长怀进鹏作宣讲报告。

上午，怀进鹏在国家教育行政学院围绕党的二十大的主题、主要成果和报告起草过程，过去5年的工作和新时代10年的伟大变革，马克思主义中国化时代化，中国式现代化，全面建设社会主义现代化国家的目标任务，坚持党的全面领导和全面从严治党，应对风险挑战，教育、科技、人才工作的部署，教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神的要求等九个方面作了全面宣讲和深入阐释。主会场及分会场近20万人参加报告会。

怀进鹏在报告中表示，教育系统要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把党的二十大精神贯彻落实到教育改革发展各方面、全过程，落实到教育强国建设上。

下午，怀进鹏到北京师范大学，与青年学生代表互动交流，分享学习党的二十大精神的心得体会，并就同学们关心的问题进行了深入解答，勉励同学们立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，切实担负起实现中华民族伟大复兴的时代重任，在全面建设社会主义现代化国家的新征程中奋力跑出当代青年的最好成绩。

(责编：何淼、李依环)

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