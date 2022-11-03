人民网北京11月3日电 未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声。金秋的大学校园色彩缤纷，展现出生机勃勃的景象。师生们与金秋撞个满怀，镜头下，是一幅幅绝妙的校园秋景图，让我们一起来感受这充满诗意的秋天。（郝孟佳、实习生白津歌）

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