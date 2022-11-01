党的二十大报告宣告，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。报告强调，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

作为新中国第一所航空航天高等学府，北京航空航天大学始终坚持听党话、跟党走，赓续红色血脉、矢志空天报国，为建设让党放心、让人民满意的世界一流大学奋力拼搏。新时代新征程对高等教育事业发展提出一系列新要求。办好中国特色世界一流大学，要按照习近平总书记嘱托，深刻领悟党的二十大关于党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下足功夫，奋力走出建设中国特色、世界一流大学的新路。

一是要牢牢把握高等教育立德树人的根本任务

党的二十大报告指出，培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

要突出党的政治建设统领，坚决做到“两个维护”。坚持和加强党对高校全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。引导师生深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神时代精华。引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

要办好人民满意的教育，扎实推进世界一流大学建设。坚持人民至上，践行以人民为中心发展思想，落实师生为本。坚持自信自立，落实“四为”方针，坚定办好中国特色世界一流大学的信心决心。坚持守正创新，践行社会主义核心价值观，牢牢把握党对意识形态工作领导权。坚持问题导向，瞄准制约高质量发展的深层次问题，全面深化综合改革。坚持系统观念，深刻把握规律，做好统筹兼顾，提升系统能力。坚持胸怀天下，以全球视野推进开放办学，深化国际合作交流。

要加强学生思想政治教育，培养堪当民族复兴重任的时代新人。坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。构建“大思政”格局，强化价值引领，引导学生将个人成长与国家需要紧密结合。强化一流教育教学资源供给，完善本硕博贯通培养体系。建设科教协同平台，推动科研优势转化为人才培养优势。涵育高品质大学文化，营造崇尚立德树人、崇尚学术成就的一流文化氛围。

二是要牢牢把握高等教育内涵式发展的重要引擎

二十大报告围绕科技创新提出“四个加快”，加快建设科技强国，加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。这既是高水平研究型大学的使命任务，也是带动学科能力水平提升的重要引擎。

要坚定高水平大学使命担当。深刻认识“创新在我国现代化建设全局中的核心地位”，坚持“四个面向”，充分发挥高校基础研究主力军和重大科技突破生力军作用，以国家战略需求为导向，系统谋划重大攻关方向、平台与团队。

要增强一流学科发展动能。把学科建设作为高校发展根基，优化学科群、学科、学科方向，推动学科、平台、人才队伍一体化建设，进一步拓展学科服务面向。加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，精心布局学科发展格局，加快打造新的学科发展增长极。

要提升服务国家战略需求能力。强化有组织科研，聚焦重点领域、重大任务系统布局，打通纵向创新链，构建横向交叉链，集聚力量产出更多原创性、引领性成果。落实新型举国体制，主动参与国家和区域实验室建设，不断深化校地合作、校企合作，为提升国家创新体系整体效能提供有力支撑。

三是要牢牢把握高等教育高质量发展的支撑力量

建设一流学科、一流大学，服务高水平科技自立自强，离不开人才支撑。二十大报告指出，完善人才战略布局，坚持各方面人才一起抓，建设规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍。

要坚持党管人才，谋划人才发展战略。加强党对人才工作的领导，完善人才工作顶层设计。强化抓人才工作的战略思维、系统思维、辩证思维、创新思维，把人才队伍作为高校核心竞争力，把人才强校战略作为高校发展的核心战略。

要坚持系统谋划，深化人才机制改革。深刻认识人才是第一资源，深入研究和把握人才成长规律与办学规律的深度融合，不断深化人才发展与评价改革。引才聚才做到“求贤若渴”，选才用才做到“扬长避短”，培才育才做到“精准施策”，爱才留才做到“视如珍宝”。

要坚持人才强校，打造战略人才力量。科学规划人才梯队，发挥人才引育“头雁效应、倍增效应、师承效应、集聚效应”，加快形成人才队伍雁阵格局。建设人才特区，大力培养新时代卓越工程师，努力为建设世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

（作者：赵长禄，系北京航空航天大学党委书记）

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