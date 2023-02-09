人民网北京2月9日电 （记者李依环）新颁布的《新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》和《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》要求高校要建设健康驿站，为校内感染者提供感染期内相对分离的空间、健康监测和相关服务。目前高校健康驿站建设情况如何？怎样发挥好高校健康驿站的重要作用？今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊对相关话题进行了回应。

刘培俊表示，各级教育部门高度重视高校的健康驿站建设，加强部署调度，做好规范指引，支持高校健康驿站建设成符合医疗标准、体现学校特色、满足师生需求的健康之站，也是爱心之站。

第一，颁布了规范指引，推进健康驿站建设普及。印发《普通高等学校健康驿站建设管理指引》，明确了高校健康驿站建设要求，推动高校在属地政府部门的支持下，依托校医院、医疗机构科学统筹高校内外的医疗服务资源，建成符合规范标准的健康驿站。目前，全国高校均已建成健康驿站。将根据实际需要和规范要求，执行入站标准，开展在站服务，做好出站安排。

第二，实行动态监测，支持健康驿站质量达标。开展了全国高校健康驿站自查工作，全面摸排建设情况，逐校建立了人员、物资和工作台账，支持高校按标准安排驿站的床位数，配备足量医护和服务保障人员，储备医疗药品和器材，开设校内发热诊疗点，实行24小时值班值守制度，为校内师生提供便捷的医疗和相关服务。

第三，加强部门支持，确保健康驿站运行规范。学校属地的卫健、疾控和教育等部门指导支持高校建立与相关医院的稳定对接机制，协调属地医院包联学校，安排医院医护人员驻校共同工作，健全将校内有关病例转至相关医院专业救治的绿色通道，为疫情的流行做好应对准备。

第四，开展专业培训，提升健康驿站管理能力。教育部组织开展了全国高校健康驿站管理能力提升培训，各地教育部门也会同属地卫健疾控部门分级开展专项培训，全面提升高校健康驿站分管校领导、校医院医护人员和驿站工作人员的疫情应对能力。

刘培俊指出，春季开学后，教育部门将继续会同属地有关部门，支持高校巩固健康驿站建设，强化健康驿站管理，优化健康驿站服务，关心关爱师生，实行接诉即办，及时回应关切，持续保障高校师生的健康和校园的安全稳定。

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