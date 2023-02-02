曹洁（右一）正在与护士们做查房前的准备工作。

李 然摄

患者家属为感谢护士们而留下的暖心糖果。

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赵莹静的多语言服务，受到外籍旅客的点赞。

冯 俊摄

赵莹静与同事们专门为儿童旅客搭建的列车游乐角。

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“患者就是家人，这个年咱们一起过”

白 进

兔年春节，是新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的首个春节。对于许多医务工作者来说，哪怕是这万家灯火的团圆时刻，他们仍需值守病房，守护好人民群众的健康安全。

上海长海医院泌尿外科护士长曹洁就是其中之一。连续8年的除夕夜、春节，曹洁都是在科室度过的，今年也不例外，她与几位刚刚“阳康”的姐妹选择留下，与值班医生、患者及家属一起守岁、跨年，度过这个春节。

2008年，曹洁还在加拿大麦吉尔大学留学时，第一次也是唯一一次自己过春节，“那时也没有微信之类的软件，和家人打个越洋电话也不方便。”曹洁说。每逢佳节倍思亲，那段经历也让曹洁格外理解新春佳节无法团圆的孤单与无奈。

病房里还有许多外地的患者，不能回家吃团圆饭，路途遥远，也没有家人能送丰盛的饭菜过来，很多患者和家属就想着吃医院的盒饭对付几天。年前，有陪护家属买回一大包泡面，打算就拿这些来当年夜饭吃，曹洁见到了心里很不是滋味。为了让大家吃上可口的年夜饭，她召集休息的护士、卫勤保洁阿姨、年轻的患者家属，大家一起切菜、和面、擀皮、包饺子……她将一碗碗热腾腾的水饺端到病房，送到患者和家属手上。“这个春节，我们就是一个临时组成的大家庭，咱们在一起过年！”

除夕夜，一名24岁的小伙子突发术后输尿管梗阻，在进行了紧急手术治疗后转入病房，曹洁带领护士团队制定详细的康复、饮食及活动方案，待患者各项指标正常后已是兔年清晨。

在重症肺炎患者中，一名已是90多岁高龄、在抗日战争中身负多处战伤的老英雄让曹洁非常牵挂。老人合并高血压、糖尿病、冠心病、肾功能不全，曾放过心脏起搏器、冠状动脉支架，此次感染新冠病毒后发生了肾功能衰竭，身体情况极差，需要每隔两天做一次血透。这位高龄老人，既往每次血透都会出现病情变化。血透的5个小时里，曹洁守护在床前，突然，正在血透的老人血氧饱和度快速下降，血压剧降、心率陡升，出现房颤……经过1小时的努力，房颤转复，老人的情况终于稳定下来，大家才暂时松了一口气。

春节假期中，12人累计值班4天以上，5人连续值班72小时，共处理普通会诊、急会诊20余例，抢救新冠感染危重症患者突发情况3次，这是曹洁所在科室的工作单。“病人的安全是我们工作的底线。患者就是家人，这个年咱们一起过。”曹洁说。

“欢迎您乘坐中老铁路”

徐 晨 李 苑

“欢迎您乘坐中老铁路，Sa Bai Dee（老挝语“您好”）。”1月27日，大年初六，在昆明开往磨憨的C384/1次列车上，曾在泰国留学的列车长赵莹静为外地旅客介绍当地风土人情和旅游路线，她忙碌的身影穿梭在车厢，身后是旅客们的盈盈笑脸。

中老铁路是两国互利合作的旗舰项目，是高质量共建“一带一路”的标志性工程，是连接友谊、承载梦想的交通大动脉，是开启普惠民生、推开未来大门的“金钥匙”。今年春节期间，探亲返乡及旅游客流旺盛，作为中老铁路首发列车的列车长，赵莹静每次出乘前都密切关注客流变化，优化客运组织，在这条与山川同美的蜿蜒钢龙上，她与同事们的周到服务常常让乘客竖起大拇指。

赵莹静是中国铁路昆明局集团有限公司昆明客运段的列车长，也是2022年度全国铁路五四青年奖章获得者，今年是她经历的第11个春运。为了提高客运服务质量，赵莹静不停“修炼”语言能力，她考取了雅思成绩8分，学习多种中老两国传统舞蹈、歌曲，成为能说中、英、泰、老四国语言的列车长。从站姿到手势，再到与旅客交流时的语气、用词、表情……赵莹静一次次反复训练，就连车厢内的广播音量，也严格控制在60至65分贝。有时候，恰巧遇到傣族同胞乘车时，赵莹静也能用一些傣语为大家介绍列车沿线的美景和餐车提供的美食。

多年来，赵莹静已经习惯了新春佳节在列车上度过。车厢两侧张贴的窗花、福字和对联不仅增添了许多节日氛围，也温暖着日行千里的旅客们。赵莹静佩戴着具有傣族特色的项圈、披肩等，为旅客送上新春的祝福。

列车穿山越水，窗外寒风凛冽、窗内暖意融融。赵莹静查验车票后，根据车厢内不同旅客的座席分布、到站情况、乘车需求，会在座椅旁挂放五色中国结，以便途中能够准确提供差异化服务。同时，列车上还准备了眼罩、耳塞、手持呼叫器、大件行李防丢器等特色服务备品，列车上这些贴心服务获得许多旅客点赞。如今，“扫描识别”“定位锁定”“准确服务”成了车班全员必备的业务技能。赵莹静还为活泼好动的小旅客们在餐吧里搭建了儿童游乐角，准备了折纸、画笔、画册等物品，孩子们可以在这里折纸、画画，丰富旅途生活。

“早过冬、午逢夏”是中老铁路列车春节期间的常态。赵莹静非常关注旅客的出行冷暖，乘客上车前，她已将车内空调调整到适宜温度，列车即将到站前，她还会细心地多次提醒旅客增减衣物。

茶香万里，见证着中老两国文明。在5号车厢，一套特色茶具格外引人注目。赵莹静定气凝神、举止优雅，温具、置茶、冲泡、奉茶，一双巧手在茶席间流转，展现着精妙茶艺，在车厢连接处也能闻到普洱茶香。

“列车服务工作的好坏很多时候体现在细节，一点一滴都很重要，我们每个人都要站在旅客的角度去思考问题。”今年春运以来，来回穿梭在边境的赵莹静共解决旅客疑难问题40余件，收到微博表扬3次、电话表扬4个、锦旗2面。在这条跨越山水的友谊之路上，她和同事温馨周到的服务，已成为一道亮丽的风景线。

(责编：郝孟佳、孙竞)