中新社巴黎1月24日电 (记者 李洋)“中法美食文化之夜”活动当地时间23日晚在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。

当晚的活动旨在庆祝中国农历兔年春节和中法建交59周年。中国驻法国使馆携手享誉国际的米其林餐厅卢布松美食坊(L’Atelier de Jo?l Robuchon ?toile)和法国百年瓷器世家柏图(La Maison Bernardaud)举办该活动。

中国驻法国大使卢沙野，正在法国访问的全国人大常委会副委员长陈竺，法国宪法委员会主席法比尤斯，前总理拉法兰，法中委员会主席、欧莱雅集团董事长安巩，卢布松美食坊主席苏菲·卢布松，柏图主席米歇尔·柏图等法国各界知名人士，以及联合国教科文组织文化助理总干事拉米雷斯、圣多美和普林西比总理特罗瓦达等60余人出席活动。

卢沙野在致辞中表示，59年前，中法两国领导人以超越意识形态的战略眼光推动中法建立大使级外交关系，掀开当代中法关系乃至国际格局发展新篇章。中法和衷共济，互利共赢，书写了一段段友谊佳话。我们坚信，只有不断深化文明交流互鉴，才能推动世界各国消弭隔阂、共同应对全球性挑战。

陈竺在致辞中表示，美食承载着深刻的文化、历史内涵，蕴含着不同民族的独特价值观念。中法两国饮食文化虽风格迥异，但对于美和品质的追求殊途同归。和而不同也应成为两国开展各领域交流合作的共同追求。

拉法兰在致辞中表示，美食文化之所以对于两国人民如此重要，不仅在于食物本身带来的身心愉悦，更在于其中承载着中法两大文明对家庭和友谊共同的珍视。相信即将到来的中法文化和旅游年、中法文化论坛等活动将搭建良好平台，推动两国人文交流不断深化。

法比尤斯表示，美食文化是中法两个伟大文明的重要组成部分。他对中国使馆精心组织此次交流活动表示高度赞赏，并向中国人民送上美好新春祝福，也共祝法中友好万古长青。

随后，六道分别由中国使馆和卢布松美食坊厨师团队精心制作的美食依次登场。美食讲述人向嘉宾详细介绍菜品的精妙制作技法和蕴含的独特创意与文化内涵。

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