原标题：新华视点丨透视全国“最缺工”职业排行

新华社北京1月20日电 题：透视全国“最缺工”职业排行

新华社“新华视点”记者姜琳、邵鲁文、黄兴

近日，人力资源社会保障部发布2022年第四季度全国“最缺工”的100个职业排行，引发广泛关注。在我国就业总量压力犹存的背景下，一些领域缺工意味着什么？包含哪些深层次的就业矛盾？“新华视点”记者在多地进行了采访。

制造业等岗位长期招人难，快递物流业等近期用工缺口加大

2022年第四季度全国“最缺工”的100个职业排行中，有41个属于生产制造及有关人员，如汽车生产线操作工、车工、焊工；有30个属于社会生产服务和生活服务人员，如营销员、快递员、餐厅服务员；还有23个属于专业技术人员。

“这些岗位一直很难招人，排行中大部分缺工岗位多年都没变。”吉林省白城市洮北区公共就业服务局副局长于砚华说。

与2022年第三季度相比，第四季度制造业缺工状况持续，汽车行业相关岗位缺工较为突出，多个技术岗位新进排行，汽车生产线操作工位列排行前十。

重庆一家汽车制造企业人力资源部负责人告诉记者，春节前后正是汽车行业生产旺季，目前上年订单仍未完全消化，还有大量车辆等待交付；今年一季度订单仍较旺盛，春节期间将组织员工持续生产。

“作为汽车上游行业企业，我们的订单排到了春天。春节前面临用人缺口，估计春节后用工需求会更大。”山东汽车弹簧厂淄博有限公司招聘经理韩建伟说。

山东省淄博市桓台县、经开区近日举办的“2023年春风行动暨就业援助月专场招聘”活动中，前来招人的大多是急需复工达产满产的生产企业，提供的103个岗位涉及机械加工、操作工、销售等20余个工种。

此外，快递物流行业用人需求明显增加，采购员、邮件分拣员本季度新进排行，快件处理员、装卸搬运工、网约配送员、快递员等职业缺工程度加大。

据于砚华介绍，2022年12月份以来，企业招聘需求明显回升，线上线下招聘活动供需两旺。

专家也表示，近期相关行业用人需求增加、缺口加大，一定程度反映了疫情防控措施优化带来的生产生活秩序恢复和经济加快回暖、消费逐渐复苏。

凸显就业结构性矛盾：一边招工难一边就业难

在就业总量压力下看“最缺工”排行，则凸显就业结构性矛盾：一方面，一些岗位长期缺人；另一方面，部分大龄劳动者、高校毕业生等依然面临就业难题。

1月11日，2023年“创响江苏”春风行动联合招聘会在南京市浦口区举行。图为一名求职者在招聘会现场查看招聘信息。 新华社记者 李博 摄

在中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣看来，缺工岗位主要缺的是劳动密集型行业一线员工和部分专业技术人员。

“对高校毕业生来说，这类岗位在收入报酬、劳动条件、劳动强度等方面不具吸引力。与此同时，企业对人才的年龄、实际工作能力等要求又越来越高，最终形成供求错位，使得高校毕业生‘就业难’和企业‘招工难’长期并存。”莫荣说。

齐鲁人才研究院副院长李召华表示，随着劳动年龄人口下降、劳动力供给趋紧，近年来，包括工厂一线操作工、餐厅服务员、快递员等在内的年轻普工，在招聘市场很受欢迎。但由于技能要求较低，淡旺季收入波动大，人员流动性很大。再加上有些年轻人不愿从事简单重复劳动，导致这些行业持续缺工。

“公司预计春节后用工缺口会在1100人左右，届时计划到云南、贵州等地进行招聘。”上述重庆汽车制造企业人力资源部负责人表示，这几年不少制造企业都面临用工方面的挑战，大家也在加快迈向智能制造，推进“机器换人”。

莫荣表示，破解结构性就业矛盾，需加快推进产业结构升级和高质量发展，大力发展新兴产业、数字经济，培育壮大先进制造业、现代农业、现代服务业，加快对传统低端制造业提质升级，提供更多符合劳动者需求的高质量就业岗位。

党的二十大报告部署，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，构建优质高效的服务业新体系。专家表示，相关政策举措的推出将大力提升产业发展和岗位供给水平，增强就业吸引力，为劳动者提供更好的薪资待遇和稳定的就业环境。

健全终身职业技能培训制度，提高劳动者职业素质

破解就业结构性难题，企业要做出调整，劳动者也要大力提升技能水平，在增强就业竞争力的同时，也更好匹配产业转型升级和高质量发展的需要。

党的二十大报告明确提出，健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾。

“近年来我国劳动力素质有了明显提高，但与高质量发展及产业结构调整的要求相比，依然存在着较大差距。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安说。

数据显示，我国技能人才总量超过2亿人，高技能人才已超过6000万人。但技能人才占就业人员的比例还不到30%，与德国、日本等制造业强国能达到70%至80%相比，差距还比较大。因此，我国技能人才的求人倍率长期在1.5以上,高技能人才达到2以上。

一家大型制造企业负责人坦言：“这两年转型升级加快，企业最缺的是智能时代的产业工人，即既懂计算机又懂操作的，但现在学校培养出来的学生大多与企业需求脱节。”

2022年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，围绕培养、使用、评价、激励等环节，提出了推进高技能人才队伍建设的一系列政策举措。

2022年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，意见提出提升职业学校关键办学能力等五方面重点工作，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，2023年将深化产教融合、校企合作，推动职业教育高质量发展。共建共享一批公共实训基地，促进职业技能培训提质增效，着力缓解结构性就业矛盾。

“一系列举措已经在路上。要建立健全终身职业技能培训制度，提高劳动者职业素质；通过对接市场需求、优化专业设置，培养出企业真正需要、拥有一技之长的劳动者，促进人才顺畅流动、优化配置。”李长安说。

(责编：郝孟佳、李依环)