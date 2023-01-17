原标题：快来看！2023年度专业技术人员职业资格考试计划发布

人力资源社会保障部办公厅1月16日发布“关于2023年度专业技术人员职业资格考试计划及有关事项的通知”，给出了2023年中小学教师、建造师、会计等资格考试的具体时间安排。通知要求各地各部门各单位做好各项考试组织实施工作，积极推行考试报名证明事项告知承诺制，引导符合条件的专业技术人员通过正规渠道报名，切勿轻信虚假宣传。

通知指出，国家职业资格考试实行统一大纲、统一命题、统一组织。国家未指定任何培训机构开展职业资格考试培训工作，对违规发放“山寨证书”，打着“保过”“命题专家授课”等幌子的不法培训活动，招摇撞骗或组织实施作弊的，要依法追究责任。

通知还提出，统筹做好新阶段疫情防控和考试组织工作，最大限度实现如期考试、应考尽考、平安考试，切实维护广大考生权益。如遇特殊情况需要变更考试日期的，将提前另行通知。证券期货基金业从业人员资格各次考试地点不同，具体安排以相关行业协会考试公告为准。（姜琳、郭晓蕾）

图片来源：人力资源社会保障部

(责编：李依环、孙竞)