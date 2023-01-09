8日17时，中央机关及其直属机构2023年度公务员招录笔试结束。

本次国考计划招录3.71万人，考试当天共152.5万人实际参加考试，实际参加考试人数与录用计划数之比约为41：1。

考试：152.5万人参考应届生占比高

根据国家公务员局网站8日发布的消息，本次国考在全国31个省(自治区、直辖市)的287个城市、66863个考场同时举行，共194.8万考生考前进行了报名确认、152.5万人实际参加考试，参考率约为78.3%，参加考试人数与录用计划数之比约为41 : 1。

“本次国考招录人数同比增加18.7%，实际参加考试的人数也超过152万人，考试热度与招录人数增多呈正相关。”华图教育研究院专家刘有珍分析。

此外，据国家公务员局网站的消息，2023国考设置2.5万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业，这一规模占总招录计划的近七成。

中国教育科学研究院研究员储朝晖此前分析，招录政策向应届生倾斜，主要是为高校毕业生创造更多的就业渠道和选择机会。近年来，无论是中央部门还是各地，都在出台措施，面向高校毕业生挖掘更多的政策性岗位。

考生：延期影响不大 放平心态全力应考

8日早上七点半左右，在北京市海淀区一处国考考点外，已有一些考生抵达。

考生杨女士今年是第一次参加国考。据她介绍，她今年30岁，在北京从事IT行业，报考的岗位是辽宁省某地税务岗，“主要还是想回家工作吧”。虽然是在职备考，但杨女士坦言工作多年，自己面对考试心态还是比较平和。

考生小杜是大四学生，为了国考已经复习了6个月。她表示，虽然自己答题时间有点紧张，但题目难度较为常规。国考结束后，她还将参加自己老家的省考，并完成实习。

本次国考笔试原定于2022年12月3日至4日举行，后延期至2023年1月7日至8日举行。

刘有珍分析，延期对国考没有太大影响，考生备考周期多了一个月，大家准备更充分，考试分数可能会有波动。

考后：笔试成绩将于3月放榜 专家提醒面试应提早准备

根据国家公务员局网站消息，笔试结束后，报考者可于2023年3月上旬登录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。

笔试通过的考生可准备参加面试。面试时间、地点等事项详见招录机关在本部门网站和考录专题网站上发布的面试公告。

面试结束后，招录机关通过考录专题网站发布报考者的面试成绩以及综合成绩。其中，未组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成；组织专业能力测试的，综合成绩按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成。

“国考整体的面试形式是确定的，有结构化面试、无领导小组讨论和结构化小组面试，考生需要积极准备。”刘有珍说。(刘欢 程宇)

(责编：李依环、郝孟佳)